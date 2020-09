Melanoma: i single sono più a rischio

Gli adulti single, specialmente se uomini, hanno una probabilità più elevata di ricevere una diagnosi di melanoma avanzato rispetto ai coetanei in un rapporto di coppia. A dirlo è uno studio della Johns Hopkins University di Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of the American Academy of Dermatology. Ovviamente una relazione di lungo periodo non protegge dall’insorgenza del tumore, ma sembra influenzare sia il momento più o meno precoce in cui la malattia viene diagnosticata sia le probabilità di sopravvivenza.

I ricercatori americani hanno analizzato i dati di oltre 73.500 persone coinvolte nel SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results), un programma di monitoraggio che raccoglie informazioni statistiche sul cancro negli Stati Uniti. Una volta identificati i pazienti con diagnosi di melanoma iniziale (stadio I e II) o avanzato (stadio III o IV), hanno guardato alle caratteristiche dei pazienti, in particolare età, sesso e stato civile.

L’analisi statistica ha mostrato che i single avevano maggiori probabilità di essere nel gruppo dei pazienti con melanoma avanzato rispetto a chi risultava sposato: per gli uomini le probabilità aumentavano del 45 per cento e per le donne del 28 per cento. Questa associazione era presente in tutte le fasce di età, tra i 18 e 68 anni.

Il rischio di diagnosi tardiva riguardava sia chi non era accoppiato sia chi era divorziato o vedovo. Essere in una relazione a lungo termine non solo era associato a una diagnosi più precoce, ma anche a una sopravvivenza più lunga anche tra pazienti con malattia allo stesso stadio.