Demeter lancia la fragranza che profuma di cuccioli

Con Demeter arriva sul mercato il profumo che “odora” di cucciolo: l’azienda nata nel 1996 ha impiegato più di 20 anni per realizzare Puppy Breath

Il primo incontro con il proprio cucciolo non si scorda mai. Ora gli amanti di cani e gatti potranno imprimere le sensazioni di quel momento sulla propria pelle.

Sono sul mercato “Puppy Breath” e “Kitten Fur”, le prime fragranze che “odorano” di cucciolo. Cagnolini nel primo caso, gattini nel secondo. A crearlo Demeter, azienda di profumi nata nel 1996 che ha impiegato più di 20 anni per realizzare “Puppy Breath” e oltre 15 anni per “Kitten Fur”.

Nello store di Demeter, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si può scegliere tra profumi, lozioni e oli per massaggi corpo, bagnoschiuma e vaporizzatori per gli ambienti. Vari formati per un’unica esperienza sensoriale: quella legata al “calore e alla dolce innocenza” che il proprio amico a quattro zampe regala nei suoi primi mesi di vita.

La fragranza, leggermente dolce, è stata creata per catturare l’atmosfera del primo incontro. I commenti sembrano abbastanza positivi. Per provare sulla propria pelle non resta che acquistare, Demeter assicura spedizioni in tutto il mondo.