Lea Michele è mamma: il primo figlio è maschio

Lea Michele è mamma: è un maschietto il primo figlio dell’attrice. L’ex star di Glee e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto al bimbo in gran segreto

È un maschietto e si chiama Ever Leo il primo figlio di Lea Michele e Zandy Reich. L’ex star di Glee, secondo quanto riporta People, avrebbe partorito il 20 agosto.

“Tutti sono felici e in salute”, ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia, che aveva annunciato la gravidanza via social lo scorso aprile. I due neogenitori ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono “estremamente grati” e si godono il primogenito, che “finora è stato un bravo bambino”.

Lea si lascia alle spalle una gravidanza tranquilla, turbata soltanto dalle polemiche che l’hanno vista al centro di uno scandalo lanciato dai suoi ex colleghi di Glee. L’attrice è stata accusata di aver creato un ambiente lavorativo ostile. La 33enne sul set non avrebbe risparmiato nessun collega o comparsa da commenti razzisti e cattivi.

“Mi scuso per il mio comportamento e per il dolore causato – aveva scritto in un post su Instagram Lea Michele – tutti cresciamo e cambiamo. Ho usato i mesi passati per riflettere sulle mie carenze. Fra qualche mese diventerò mamma e so che devo continuare a lavorare per migliorare me stessa”.