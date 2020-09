Harry e Meghan diventano produttori per Netflix

Harry e Meghan “assunti” da Netflix: la coppia ha firmato un contratto per la produzione di documentari, serie Tv e cartoni per bambini

Harry e Meghan entrano a far parte della famiglia di Netflix. La coppia, ormai stabile a Los Angeles, ha firmato un contratto con l’azienda e comincerà a lavorare da subito.

Il ruolo? Quello di produttori. Dai documentari alle serie tv, passando per cartoni per bambini. Unico filo conduttore lo specificano i diretti interessati: “Vogliamo fare programmi che informino e che diano speranza”. A dare la notizia il New York Times, che però non specifica se i due coniugi verranno pagati. Il Daily Mail, però, ipotizza che l’accordo valga la cifra di 150 milioni di dollari.

Cosa certa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è che Meghan non tornerà a recitare. Al massimo, ci si può aspettare una partecipazione dell’ex attrice e del principe in qualche documentario.

In attesa di vedere prodotti realizzati dai due reali, Netflix si dice “incredibilmente orgogliosa” di questa partnership. “Siamo emozionati – dice Ted Sarandos, CCO dell’azienda – di raccontare storie con loro che possano aiutare a costruire resilienza e ad aumentare la comprensione del pubblico di tutto il mondo”.