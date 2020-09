Serena Tumbarello è Miss Teenager Original Italia

La siciliana Serena Tumbarello, 14 anni di Marsala, è Miss Teenager Original 2020: ecco tutte le fasce assegnate al concorso di bellezza

Vince la 47° edizione di Miss Teenager Original 2020 Serena Tumbarello, 14 anni di Marsala (Trapani). Iscritta al 1° anno del Liceo delle Scienze Umane ha colpito la giuria per la spigliatezza davanti le telecamere tanto che si è aggiudicata anche la fascia MISS TEENAGER ORIGINAL SHOWGIRL. Da sei mesi studia recitazione e sogna di lavorare con Elena Sofia Ricci. “A chi dedico la vittoria? A mia mamma che mi ha sempre supportato. Ma la prima telefonata sarà per papà”, le prime parole della neo vincitrice stringendo a sé il quadro realizzato per MISS TEENAGER ORIGINAL 2020 dalla pitto-scultrice Carmen Voicu.

Con i complimenti di Magdalena Rosa Miss Teenager Original Italia 2019 e sotto lo sguardo attento della fashion stylist Roberta Nenni, la giovane siciliana è stata incoronata dal Patron e direttore artistico Stefano Stefanelli che ha organizzato quest’anno la finale più social e innovativa dello storico concorso trampolino di lancio per molte protagoniste del mondo dello spettacolo. Tra queste Milly Carlucci, Simona Ventura, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Bianca Guaccero, Serena Autieri e Barbara de Rossi.

Neanche il Covid-19 è riuscito a fermare il sogno delle giovanissime Miss Teenager Original 2020. Grazie al taglio web/social dato al concorso dalla collaborazione con il visual art Riccardo Canini, si è arrivati alla finalissima, una serata all’insegna della moda e dell’arte, registrata negli studi Gold Tv a Roma, che ha permesso di mantenere il giusto distanziamento tra le partecipanti e la giuria. L’evento sarà trasmesso nei prossimi giorni sul canale Odeon Tv.

La finale è stata condotta da tre giovani di grande talento: la bellissima Erica De Matteis, già vincitrice di Miss Universe Italy, il ballerino e cantante Federico Pisano per quattro anni in tournée con Massimo Ranieri in tutto il mondo, e l’eclettica Gloria Masci, Miss Teenager Original Danza 2019.

Le Miss, provenienti da tutta Italia, sono state valutate e premiate dalla giuria tecnica di qualità composta da Pietro Piacenti, titolare agenzia Next Best Model e Effetti Visivi Studio, Alessandro Bartolini, delegato del Golden Actors, Andrea Pacifici, delegato Campus Dance, Concetta Petti e Vincenzo Capasso, titolari Village Musical Academy, Pablo, art director della maison Gil Cagné, dallo stilista Flavio Filippi titolare della Flavio Filippi Couture, Giancarlo Loiacono responsabile comunicazione di Infoestetica e ideatore del reality “Show influencer in a week”, il Prof. Andrea Garelli chirurgo estetico e consulente di Infoestetica Magazine.

Questi gli altri titoli assegnati: MISS TEENAGER ORIGINAL MAKE-UP è LUDIVICA LUCIDI; MISS TEENAGER ORIGINAL SOCIAL è CAMILLA SPINELLI; MISS TEENAGER ORIGINAL DANZA è FRANCESCA COMPAGNO; MISS TEENAGER ORIGINAL MODA è MARIKA QUATTROCCHI; MISS TEENAGER ORIGINAL BEAUTY è MARTINA MOLINO; MISS TEENAGER ORIGINAL CANTO è DENISE BISOGNO; MISS TEENAGER ORIGINAL TEATRO è GIULIA ZHOU; MISS TEENAGER ORIGINAL CINEMA è NATALIA BUSCEMI; MISS TEENAGER ORIGINAL FASHION è VALENTINA FALCHI; MISS TEENAGER ORIGINAL SORRISO è IRIS SALMISTRARO.

Mai come quest’anno un doveroso ringraziamento va fatto allo staff che compone la macchina organizzativa di un concorso nazionale importante come questo: Roberta Nenni, responsabile Image Consultant, Alessandra Marra, responsabile di produzione, gli assistenti di produzione Gennaro Melchiorre, Roberto Verginelli e Armando Goxhaj, la responsabile social web Carlotta Casalvieri, la responsabile back stage Annarita Massa, l’autrice Beatrice De Diminicis, la coreografa Marilena Ravaioli, il led wall engineer Alessandro Fornari, Amilcare Milani titolare della Mix in time Group e il conduttore Angelo Martini.