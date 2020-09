Migranti, Lampedusa al collasso: Musumeci da Conte e Lega in piazza

Migranti, Musumeci oggi da Conte: “Condizioni disumane dell’hotspot di Lampedusa”. Lega in piazza davanti a Palazzo Chigi: “Stop invasione”

“Ecco le condizioni dell’hotspot di Lampedusa accertate dalla nostra task force. Semplicemente disumane”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulla sua pagina Facebook, postando un video girato nel corso dei controlli della task-force predisposta dalla Regione all’interno della struttura di contrada Imbriacola, sulla piu’ grande delle isole Pelagie.

“Adesso che si fa? Si dice che e’ realta’ virtuale? Purtroppo e’ la dimostrazione di quello che diciamo da tempo: i diritti umani vanno praticati, non predicati – ancora Musumeci come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Altrimenti e’ solo retorica. Retorica dell’accoglienza che tante volte diventa business dell’accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall’altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile“.

Il governatore siciliano questo pomeriggio, alle 17, sara’ a Palazzo Chigi insieme con il sindaco di Lampedusa, Toto’ Martello, per incontrare il premier Giuseppe Conte e discutere dell’emergenza sbarchi.

Guarda il video dell’hotspot di Lampedusa

https://www.facebook.com/watch/?v=320855062570011&extid=348PQJv4KfNl0RN5

Parlamentari leghisti in piazza

“Stop invasione”. I parlamentari della Lega manifestano davanti a palazzo Chigi in segno di solidarieta’ “con Musumeci, con il sindaco di Lampedusa e con tutti i sindaci che devono sopportare l’invasione di migranti per colpa dell’incapacita’ del governo. Siamo al collasso”, dice Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato.

Il servizio d’ordine di palazzo Chigi ha allontanato a distanza di sicurezza i parlamentari della Lega che chiedono un incontro con il premier Giuseppe Conte per denunciare quella che definiscono “un’invasione” dei migranti. Massimiliano Romeo e gli altri parlamentari del Carroccio assicurano di voler rispettare il lavoro delle forze di polizia. Davanti all’entrata di Palazzo Chigi si e’ disposto intanto il cordone di poliziotti a presidio della sede di governo.

Sea Watch 4 a Palermo con 353 persone da trasbordare

Intanto la ‘Sea Watch 4′ e’ entrata nella rada di Palermo, dove ad attenderla c’era la nave-quarantena della Gnv ‘Allegra’. A breve iniziera’ il trasbordo dei 353 migranti presenti sull’imbarcazione della Ong, che verranno trasferiti sulla ‘Allegra’. Le operazioni sono seguite dalle motovedette della Guardia costiera.

“Sta per cominciare lo sbarco dei migranti clandestini salvati dalla Sea Watch sulla nave ‘Allegra’ di Gnv: e’ l’ennesimo schiaffo dato ai siciliani, l’ennesimo arrivo nonostante siamo in piena immigrazione e Covid”. Lo dice il capogruppo della Lega al consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda.

“L’ordinanza di Musumeci e’ rimasta inascoltata e il governo nazionale ha lasciato sola la Sicilia, l’Europa ha lasciato sola l’Italia e le forze dell’ordine sono state lasciate sole da tutti – prosegue Gelarda -. Matteo Salvini non puo’ che avere ragione quando dice che denuncera’ per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina questo governo dopo questo ennesimo sbarco”.