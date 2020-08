Migranti: ordinanza di Musumeci sospesa dal Tar

Emergenza migranti, il Tar di Palermo sospende l’ordinanza del governatore siciliano Musumeci: accolto il ricorso del governo

Il Tar di Palermo ha accolto l’istanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno e ha sospeso l’ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot per i migranti nell’Isola.

In pratica, spiega la Dire (www.dire.it), è sospesa, con un decreto cautelare monocratico a firma della Presidente di sezione, l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 22 agosto 2020 fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre 2020. La decisione del Tar è appena stata depositata.

Ieri la decisione del governo nazionale di impugnare l’ordinanza in materia di sicurezza sanitaria di migranti e comunita’ locali, emanata lo scorso 22 agosto dal governatore. “Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi” aveva commentato Musumeci.