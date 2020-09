La serie The Last Word in arrivo su Netflix

La serie originale tedesca The Last Word con Anke Engelke è disponibile in tutto il mondo solo su Netflix dal 17 settembre

La morte non ha affatto l’ultima parola! The Last Word racconta la storia di Karla Fazius (Anke Engelke) e del suo percorso per superare la morte improvvisa del marito. Desiderio, paura, rabbia, sgomento: Karla non riesce a trovare le parole giuste fino al giorno del funerale. Proprio in quel momento decide di diventare un’elogista. Insieme all’impresario funebre Andreas Borowski (Thorsten Merten) comincia ad assistere le famiglie in lutto, accompagnandole nel percorso di addio ai propri cari.

Dramedy in sei episodi dello showrunner, autore e regista Aron Lehmann (“Das schönste Mädchen der Welt”, “Die letzte Sau”, “Highway to Hellas”), The Last Word arriva in tutto il mondo solo su Netflix il 17 settembre. Accanto ai protagonisti Anke Engelke e Thorsten Merten nella serie recitano anche Nina Gummich, Johannes Zeiler, Aaron Hilmer, Claudia Geisler-Bading, Gudrun Ritter e Juri Winkler.

Parlando della nascita della serie, il produttore esecutivo Daniel Sonnabend ha dichiarato: “‘Argomento: morte. Destinatario: chiunque.’ Ho scritto queste parole in una breve presentazione quando mi sono reso conto che tutti quelli con cui ne parlavo riuscivano a immedesimarsi nell’argomento e a condividere la loro esperienza. Queste storie esistono in ogni parte del mondo”.

Lo showrunner, autore e regista Aron Lehmann prosegue: “Il dolore è un processo caotico. Non esiste un modo giusto o sbagliato per affrontarlo, è diverso per ognuno di noi. Allo stesso tempo anche la morte arriva raramente al momento giusto e altrettanto raramente cominciamo a comportarci in maniera corretta e dignitosa quando muore qualcuno, anzi. Persino nei momenti più tristi della nostra vita possiamo trovare un po’ d’ironia, anche se non abbiamo nessuna voglia di ridere”.

Informazioni su The Last Word

La morte è dolorosa, ma devono esserlo anche i funerali? Il mondo di Karla Fazius (Anke Engelke) crolla a pezzi per la morte improvvisa del marito dopo 25 anni di matrimonio. Eppure Karla lascia tutti a bocca aperta quando trova un nuovo scopo: diventare un’elogista. Nel percorso che la porta a riscoprire l’amore per la vita, Karla inizia ad aiutare gli altri ad affrontare il lutto infrangendo tutte le regole del settore funerario, con buona pace dell’impresario funebre Andreas Borowski (Thorsten Merten). Ma per lei il dolore della perdita resta difficile da superare e contribuisce a gettare nel caos l’intera famiglia.

I 6 episodi raccontano storie di lutto, morte e vite da ricominciare: alcune divertenti, altre tristi, tutte un po’ assurde. Non importa cosa dice la gente, la morte non ha affatto l’ultima parola!

Fondata nel 2010 da Dan Maag, Marco Beckmann e Matthias Schweighöfer, PANTALEON Films produce film per il cinema in lingua tedesca e inglese, oltre a serie e film TV di alto profilo. Tra i maggiori successi di pubblico spiccano What A Man, Schlussmacher, Vaterfreuden, The Most Beautiful Day – Il giorno più bello e 100 Dinge, oltre alla serie You are Wanted. PANTALEON Films è una società controllata di PANTAFLIX AG con sede a Monaco di Baviera, Berlino e Colonia.

Netflix è il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 193 milioni di abbonati paganti in oltre 190 paesi che guardano serie televisive, documentari e film in un’ampia varietà di generi e lingue. Gli abbonati possono guardare tutto ciò che vogliono in qualsiasi momento, ovunque e su ogni schermo connesso a Internet. Possono mettere in pausa e riprendere la visione a piacimento, senza interruzioni pubblicitarie e senza impegno.