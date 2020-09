Venezia 77 al via: nella giuria anche Matt Dillon

Mostra del Cinema di Venezia: Matt Dillon entra nella giuria del concorso al posto del regista rumeno Cristi Puiu che ha dato forfait

Conto alla rovescia per l’inaugurazione della 77/a Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido. Intanto la Biennale annuncia che Matt Dillon entra a far parte della Giuria internazionale del Concorso della kermesse diretta da Alberto Barbera. L’attore statunitense sostituisce il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare.

A comporre la giuria, presieduta dall’attrice Cate Blanchett, sono: Matt Dillon, l’attrice e sceneggiatrice Veronika Franz, l’attrice e sceneggiatrice Joanna Hogg, lo scrittore Nicola Lagioia, il regista e sceneggiatore Christian Petzold e l’attrice Ludivine Sagnier.

