Tra climatizzatore e condizionatore la differenza c’è

Le differenze tra climatizzatore e condizionatore: conoscerle è utile per capire quale sistema installare nella propria casa o in azienda

Nel linguaggio comune sono spesso usati come sinonimi, ma in realtà tra condizionatori e climatizzatori esistono specifiche differenze. Lo sanno bene i professionisti di Siret Impianti, azienda milanese che dal 2003 si occupa della vendita, dell’installazione, della manutenzione e della riparazione di impianti di climatizzazione e condizionamento, nonché di sistemi di refrigerazione e idronici.

Come spiegano i professionisti dell’azienda, il climatizzatore è un sistema che assicura il massimo comfort domestico, perché permette di rinfrescare l’ambiente, purificando anche l’aria da cattivi odori e polveri. L’apparecchio, inoltre, può funzionare anche come sistema di riscaldamento (in questo caso è chiamato pompa di calore) durante i mesi invernali, soluzione che consente di avere la giusta temperatura in casa per tutto l’arco dell’anno con un solo impianto domestico e senza consumi eccessivi. Oltre a rinfrescare l’ambiente, purificare l’aria e agire, eventualmente, come pompa di calore, il climatizzatore ha anche una funzione deumidificante, raccogliendo le particelle di umidità presenti nell’aria ed espellendole poi attraverso l’impianto idrico. Questo apparecchio, inoltre, permette di impostare la temperatura che si desidera nei diversi ambienti domestici.

Rispetto al climatizzatore, il condizionatore ha invece un funzionamento più semplice. Scopo di questo dispositivo è rinfrescare l’aria, offrendo anche la possibilità di regolare la velocità, ma non consente invece né di impostare la temperatura né di controllare l’umidità e la circolazione dell’aria nella stanza. Anche i filtri sono più semplici di quelli di un climatizzatore e, per questo motivo, il condizionatore non migliora in modo significativo la qualità dell’aria.

Conoscere le differenze tra condizionatori e climatizzatori rappresenta già un'importante premessa per poter decidere quale sistema installare nella propria casa o in azienda e ottenere così il massimo comfort in qualsiasi ambiente.