Sonika Poietika torna a Campobasso dal 2 settembre

A Campobasso dal 2 al 5 settembre torna Sonika Poietika: musica d’autore e libri a Palazzo Gil, tra gli ospiti Patrizia Laquidara e Cesare Basile

Dal 2 al 5 settembre Campobasso torna a dedicarsi alle “migliori espressioni della musica italiana d’autore” e lo fa dando spazio ad artisti e scrittori ospiti della seconda edizione di Sonika Poietika. «Il mondo non si guarda, si ode, e non si legge, si ascolta» è l’aforisma di Jacques Attali scelto dalla direzione artistica per sintetizzare l’ispirazione che guida il cartellone di incontri in programma a Palazzo Gil.

In scena due vincitori del Premio Tenco (Patrizia Laquidara e Cesare Basile) e tre finalisti dell’ultima edizione (Perturbazione, Maria Mazzotta e Liana Marino) insieme all’accordionist Pietro Roffi, che ha recentemente inciso la colonna sonora del Pinocchio di Matteo Garrone scritta da Dario Marianelli, candidata al David di Donatello. I quattro giorni saranno anche il palcoscenico per le cantautrici molisane Alessia D’Alessandro, Luci e la stessa Marino. Quattro invece le presentazioni di libri (a ingresso gratuito) che proporranno storie legate a miti indiscussi come Pino Daniele (Carmine Aymone) e anomali fenomeni musicali e mediatici come Liberato (Gianni Valentino), fino alla scoperta della musica migrante (Luca D’Ambrosio) e al racconto della difficile ma orgogliosa esperienza dell’amore saffico nel profondo Sud (Bianca Favale).