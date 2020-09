Previsioni meteo 1 settembre: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 1 settembre: miglioramento del tempo al Nord e al Centro con temperature in graduale rialzo nei prossimi giorni

L’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito le regioni del Nord e del Centro Italia sta lasciando la Penisola dove si registrano condizioni meteo in evoluzione. Il definitivo allontanamento della perturbazione dall’Italia lascerà spazio infatti al ritorno del sole. Saranno possibili residue precipitazioni nelle prime ore della giornata di oggi al Nord-Est e arco alpino, mentre altrove il clima risulterà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni la rimonta dell’anticiclone regalerà giornate soleggiate da Nord a Sud. Saranno possibili solo isolati temporali pomeridiani sui rilievi e zone interne del Centro-Sud. La fase stabile dovrebbe durare almeno fino al prossimo weekend, quando si intravede un ritorno delle piogge.

Intanto per oggi, martedì 1 settembre 2020, al Nord Italia piogge ancora presenti ancora al Nord-Est nelle prime ore del mattino, mentre al pomeriggio sono attesi fenomeni in intensificazione sulle Alpi orientali con frequenti sconfinamenti verso le pianure di Veneto e Friuli. Più asciutto altrove salvo brevi fenomeni su Appennino emiliano.

Al Centro bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni con il transito di nubi innocue alternato ad ampie schiarite, locali acquazzoni possibili solo a confine tra Toscana ed Emilia.

In Toscana cieli generalmente sereni nelle ore mattutine, addensamenti diffusi sui settori centro meridionali; isolate piogge nel pomeriggio sui settori interni, stabile altrove. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione sempre con qualche nube sparsa.

Al Sud e sulle Isole prevalente stabilità atmosferica su tutti i settori peninsulari con locale nuvolosità in transito e cieli poco o parzialmente nuvolosi. Bel tempo anche sulle Isole maggiori con qualche addensamento in più sulla Sicilia.

In Calabria nuvolosità sparsa al mattino specie sui settori meridionali della regione ove non si escludono isolate piogge; tempo asciutto al pomeriggio con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature attese stazionarie o in ulteriore lieve calo specie al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.