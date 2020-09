Ed Sheeran è diventato papà di Lyra Antarctica

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono diventati genitori: è nata la piccola Lyra Antarctica, l’annuncio sui social

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono diventati genitori della piccola Lyra Antarctica. La notizia era nell’aria già da tempo, complici alcuni scatti della ragazza con un pancino sospetto. Ora a confermare, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è lo stesso cantautore con un post social.

“Ciao! Un messaggio veloce perché ho una notizia personale che volevo condividere con voi…la scorsa settimana, con l’aiuto di un meraviglioso team di dottori, Cherry ha dato alla luce la nostra sana e bellissima figlia”, ha scritto Sheeran. Una bambina, quindi, la primogenita dell’artista, che svela anche il nome: “Lyra Antarctica Seaborn Sheeran”. E ovviamente il 29enne aggiunge: “Siamo completamente innamorati di lei”.

Cherry e la bambina “stanno benissimo e (in casa, ndr) siamo al settimo cielo”. Poi la raccomandazione che si fa in questi casi: “Speriamo che possiate rispettare la nostra privacy in questo periodo”. Nessuna foto della piccola ma solo un paio di calzini e una copertina.

Ed, dopo due anni di tour non stop, dallo scorso dicembre, si era preso una pausa dai social e dalla vita lavorativa con l’obiettivo di “viaggiare, scrivere e leggere” e passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Ora si gode il nuovo arrivo e lascia intendere che abbandonerà i social ancora. “Ci vediamo quando sarà tempo di tornare”.