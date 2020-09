Casinò online con soldi veri: come evitare le truffe e scegliere i migliori

Giocare sui casinò online con soldi veri è ormai piuttosto sicuro ma il rischio truffa è sempre presente: come evitarle e scegliere i migliori

Nonostante i controlli continui da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli, il settore del gioco d’azzardo presenta ancora alcune falle di sistema. Giocare sui casinò online è ormai piuttosto sicuro ma alcuni dati dimostrano che il pericolo truffa è sempre in agguato. Basti pensare che nel 2020 sono stati oscurati 8.710 domini da parte dei Monopoli di Stato.

Insomma, la prudenza non è mai troppa ed è sempre meglio verificare l’affidabilità di ogni operatore online per giocare in tutta sicurezza ed evitare problemi su depositi e prelievi. Ecco allora una lista essenziale dei fattori determinanti da considerare per investire bene i propri soldi e il proprio divertimento.

I fattori determinanti

Giocare è un divertimento, ma il divertimento non è sempre un gioco, soprattutto quando ci sono soldi in ballo. Per stare al sicuro da frodi e comportamenti scorretti degli operatori online è necessario verificare alcuni fattori decisivi di un sito web. Li vediamo a brevissimo, ma possiamo già anticipare che, ad esempio, giocare ai casinò online con soldi veri come quelli presenti su questa pagina di truffa è completamente sicuro e privo di rischi.

Licenza ADM, certificazioni e “Gioco responsabile”

Qualunque operatore intenda entrare nel mercato del gioco d’azzardo deve obbligatoriamente ottenere una licenza concessa dall’Agenzia Dogane e Monopoli per operare in conformità alla legge. La licenza verifica e certifica una serie di aspetti dell’operatore come requisiti legali, business plan, regolarità del software di gioco.

Ogni sito deve apporre l’apposito bollino sulle pagine online e deve sempre contenere: nome e indirizzo dell’operatore, logo e nome dell’ente regolatore, numero di licenza valido. Se queste informazioni sono presenti sul sito si tratta di un casinò affidabile. Altri elementi che rafforzano legalità e affidabilità dei casinò sono le certificazioni eCOGRA, TST, Gaming Associates, GLI, iTech Lab e la sottoscrizione al programma “Gioco legale e responsabile”, come promosso nel 2018 dal Decreto Dignità.

Protezione dei dati personali

La protezione dei dati personali e il fattore sicurezza relativa al loro trasferimento o alla memorizzazione per ragioni operative deve essere massima. Se il casinò online ottiene regolare licenza ADM tutte le informazioni dei giocatori sono protette con certificati SSL a 128 bit, che creano una connessione crittografata tra il browser e il sito web, mettendo così al riparo i giocatori e la piattaforma da eventuali frodi. I dati personali non vengono mai divulgati a terze parti. La licenza gioca insomma un ruolo determinante.

Sistemi di pagamento e solidità finanziaria

I casinò online si affidano ai sistemi tradizionali per effettuare depositi e prelievi oppure ai nuovi sistemi di pagamento digitale come i portafogli elettronici o E-Wallets. La piattaforma è affidabile se abilita i pagamenti con bonifico bancario e postale, carte di credito o di debito dei circuiti Visa, Mastercard e Maestro, voucher come Paysafecard, portafogli elettronici come Skrill, Neteller, Paypal, servizi di instant banking come Trustly o perfino criptovalute come Bitcoin.

Per quanto concerne la solidità finanziaria il discorso è semplice: per ogni licenza la società di gioco d’azzardo deve versare, solo come garanzia bancaria, 1.500.000 €, senza considerare 350.000 € triennali per la licenza stessa e tutte le spese erariali. Un casinò con licenza ADM è quindi sinonimo di solidità finanziaria.

Bonus e promozioni a condizioni eque ed RTP convenienti

Bonus e promozioni ravvivano il gioco e offrono buone opportunità di divertirsi con importi extra o somme di denaro gratuite nel rispetto di alcuni requisiti. Un casinò affidabile è sostanzialmente un casinò in cui i requisiti di gioco per sbloccare i bonus sono facili da o, la somma dei bonus è superiore o almeno pari al 100% del deposito, il periodo di validità della promo è superiore ai 14 gg, se giochi diversi contribuiscono al playthrough, se esistono free spin per le slot e programmi fedeltà per i giocatori (VIP – Very Important Player). Infine, l’RTP (Return To Player), ossia il ritorno teorico delle vincite di lungo periodo di giochi come le slot machine deve attestarsi mediamente sul 96%, senza scendere troppo sotto questa soglia.