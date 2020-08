Previsioni meteo 31 agosto: il maltempo insiste sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 31 agosto: ancora condizioni di maltempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia, temperature in sensibile calo

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sull’Italia, ancora interessata dal passaggio della perturbazione che da sabato ha portato piogge e temporali al Centro-Nord. La giornata di oggi non farà eccezione con le precipitazioni che insisteranno specie sulle regioni centrali. Ancora clima asciutto al Sud, dove il caldo resisterà per almeno altre 24 ore.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la perturbazione scivolerà verso Est lasciando spazio al ritorno del sole entro la giornata di martedì. A seguire si intravede una nuova rimonta dell’anticiclone delle Azzorre, con le temperature che si manterranno comunque in linea con le medie stagionali.

Intanto per oggi, lunedì 31 agosto 2020, al Nord Italia al mattino condizioni di tempo instabile con piogge diffuse. Al pomeriggio nubi sparse e acquazzoni diffusi su tutte le regioni. In serata poche variazioni con piogge diffuse su tutti i settori e nubi anche compatte.

Al Centro al mattino maltempo diffuso con temporali anche intensi su Lazio e Abruzzo, piogge diffuse altrove. Al pomeriggio situazione invariata con fenomeni presenti e piuttosto diffusi, locali schiarite lungo le coste della Toscana. In serata nuovo peggioramento in arrivo sul medio-alto Tirreno, locali acquazzoni possibili anche sulla costa abruzzese.

Al Sud e sulle Isole al mattino condizioni di prevalente instabilità su Sardegna e Sicilia con precipitazioni sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio ampie schiarite in Sardegna, locali piogge o acquazzoni altrove. In serata possibilità di locali piogge sulla Campania, assenza di fenomeni altrove ma con nubi in graduale aumento.

Temperature minime e massime in calo al Nord e al Centro, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.