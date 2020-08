Previsioni meteo 29 agosto: maltempo al Nord, caldo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 agosto: maltempo con piogge e temporali sulle regioni del Nord Italia, ancora caldo africano al meridione

Italia divisa letteralmente in due sotto il profilo meteo in questo ultimo weekend del mese di agosto. Una intensa perturbazione è arrivata infatti sulle regioni del Nord Italia dove già dalla serata di ieri si registrano forti piogge. Anche nella giornata di oggi il maltempo non darà tregua alle regioni settentrionali, dove è stato innalzato il livello di allerta. Discorso diverso al Centro-Sud che è ancora abbracciato dall’anticiclone e da temperature superiori alle medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF domani la perturbazione scivolerà lungo la Penisola portando maltempo diffuso anche sulle regioni centrali. Dopo un parziale miglioramento, poi, anche l’inizio della prossima settimana vedrà precipitazioni diffuse al Centro-Nord. Al Sud avremo invece ancora caldo africano almeno fino a martedì: Puglia, Calabria e Sicilia saranno le regioni dove si boccheggerà di più.

Intanto per oggi, sabato 29 agosto 2020, al Nord Italia tempo fortemente instabile su Liguria, Alpi e Prealpi con temporali anche intensi, più asciutto soltanto sulle pianure a confine tra Veneto e Romagna. Al pomeriggio attività temporalesca diffusa su tutti i settori con fenomeni anche di forte intensità. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo con precipitazioni più intense su Lombardia, Friuli ed Emilia-Romagna.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti sull’alta Toscana con possibili locali temporali. Al pomeriggio fenomeni via via più intensi lungo le coste dell’alto Tirreno, persiste stabilità altrove. In serata temporali o acquazzoni in estensione a quasi tutta la Toscana, nubi in aumento su Umbria e Lazio ma sempre senza fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni quasi ovunque salvo su Isole maggiori e Salento con locali addensamenti attesi. Al pomeriggio ampie schiarite sia sulle zone insulari che su quelle peninsulari con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica con bel tempo e cieli stellati salvo maggiori addensamenti in Sardegna ma senza fenomeni.

Temperature massime in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.