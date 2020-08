Previsioni meteo 28 agosto: ondata di maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 agosto: l’estate ha le ore contate. Ondata di maltempo in arrivo a partire dalle regioni del Nord Italia

Dopo la breve ondata di caldo di questi giorni le condizioni meteo sull’Italia stanno per cambiare drasticamente in questo ultimo weekend di agosto. Una intensa perturbazione infatti raggiungerà nella giornata di oggi le regioni settentrionali portando piogge, temporali e locali grandinate. L’ondata di maltempo determinerà anche un brusco calo delle temperature. Clima più asciutto invece al Centro e al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso del fine settimana la perturbazione scivolerà lungo la Penisola portando piogge anche sulle regioni centrali. Le temperature scenderanno al di sotto delle medie stagionali per un primo assaggio di autunno che resisterà fino alla metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 28 agosto 2020, al Nord Italia tempo instabile su gran parte delle regioni con nubi e piogge sparse, più intense sulle Alpi lombarde. Al pomeriggio ulteriore peggioramento con possibilità di locali temporali su Alpi, Prealpi e Lombardia. In serata fenomeni sempre presenti e a tratti anche intensi, più asciutto soltanto sulla Romagna.

Al Centro al mattino nuvolosità a tratti compatta su alta Toscana ma senza fenomeni associati, schiarite più ampie altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutti i settori con locali addensamenti su Toscana e Appennino. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi sul medio-alto Tirreno ma senza fenomeni associati, ampie schiarite altrove.

In Toscana locali piogge nel corso della giornata sui settori settentrionali; altrove il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine e nuvolosità diffusa al pomeriggio e poi anche in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio resistono condizioni di generale stabilità atmosferica su tutti i settori con poche nubi in Sardegna e ampie schiarite. In serata nessuna variazione di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio; in serata il tempo non subirà variazioni e rimarrà asciutto

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, stazionarie al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.