Previsioni meteo 25 agosto: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 agosto: torna l’anticiclone delle Azzorre. Miglioramento del tempo sull’Italia dopo le piogge e i temporali di ieri

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore dopo il passaggio di un fronte perturbato che ha portato piogge e temporali al Centro-Nord. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, sta per tornare protagonista dello scenario meteo e già dalla giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in graduale rialzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il tempo si manterrà in prevalenza stabile almeno fino al weekend, con caldo in aumento ma senza gli eccessi della settimana scorsa. Servirà invece un’ulteriore conferma per l’arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica tra la giornata di venerdì e quella di sabato: se confermata avremo piogge diffuse sulle regioni settentrionali e centrali.

Intanto per oggi, martedì 25 agosto 2020, al Nord Italia al mattino molte nubi sparse al Nord Ovest ma senza fenomeni, ampie schiarite altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento lungo i rilievi alpini ma con basso rischio di precipitazioni associate, ampie schiarite su basso Veneto e settori padani. In serata bel tempo e cieli stellati su molti settori.

Al Centro al mattino locali addensamenti sui settori costieri adriatici con possibilità di locali acquazzoni su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio possibilità di brevi rovesci sui settori interni dell’Appennino centrale, persiste generale stabilità altrove con ampie. In serata cieli prevalentemente poco nuvolosi ovunque con tempo asciutto.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, generale aumento della nuvolosità al pomeriggio ma solo sulle zone interne. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile lungo i settori adriatici costieri con possibilità di brevi acquazzoni. Al pomeriggio maggiore stabilità atmosferica salvo locali addensamenti con brevi rovesci associati sul Salento. In serata cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni.

In Calabria tempo stabile nel corso dell’intera giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia in mattinata sia poi al pomeriggio su tutta la regione; in serata le condizioni meteo si riconfermano stabili sempre con qualche nube diffusa.

Temperature minime e massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.