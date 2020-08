Noleggio a lungo termine: i requisiti per privati e aziende

Ecco quali sono i requisiti del noleggio a lungo termine per privati e aziende, una scelta sempre più diffusa anche in Italia

Noleggiare un auto a lungo termine è una scelta sempre più diffusa sia tra privati, sia nelle aziende. Ma quali sono i requisiti del noleggio a lungo termine da rispettare per accedervi? Partiamo da un principio: il noleggio auto a lungo termine è una forma contrattuale che prevede l’”affitto” di un veicolo previo versamento di un canone mensile fisso e preconcordato. Il vero vantaggio di questa modalità è che il canone include tutto ciò che ti serve per guidare: veicolo, assicurazione, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria. Per poter stipulare un contratto di noleggio, sono richieste alcune garanzie, che variano a seconda della tipologia di utente (privato o azienda/partita IVA). In questa guida ti spiegheremo quali sono le garanzie richieste per il noleggio a lungo termine e come accedervi. Iniziamo subito.

Noleggio a lungo termine: le garanzie richieste

Vorresti prendere una nuova auto a noleggio e non sai da dove cominciare? Questa soluzione di mobilità è estremamente versatile e si adatta a qualunque situazione. Fino a qualche anno fa, il noleggio di un veicolo era una scelta perlopiù praticata dalle aziende. Ad oggi l’offerta è radicalmente cambiata e le proposte per privati e professionisti sono decisamente interessanti.

Ci sono alcune domande frequenti tra chi si appresta a stipulare il contratto. Ad esempio, ci sono dei requisiti di reddito per accedere al noleggio? Quali documenti servono? Occorre dare delle garanzie? Fughiamo ogni dubbio: ecco tutto quello che devi sapere prima di firmare un contratto di noleggio.

Noleggio a lungo termine per privati: i requisiti

Iniziamo dai requisiti più comuni richiesti per il noleggio a lungo termine dedicato ai privati. Infatti, anche chi non possiede una partita IVA può accedere ai benefici del noleggio e avere un veicolo sempre nuovo, affidabile e sicuro, con una pianificazione di spesa annuale ben definita.

Ci sono principalmente 4 requisiti da rispettare per poter accedere al noleggio:

Un conto corrente italiano a te intestato. Questo perché la società di noleggio avrà bisogno delle coordinate bancarie (o postali) per procedere poi all’addebito della rata mensile.

Un contratto di lavoro. Per alcune società di noleggio, è condizione indispensabile l’avere un contratto a tempo indeterminato da almeno sei mesi;

Le ultime due o tre buste paga, il CUD e il 730;

Documenti in corso di validità: patente, carta d’identità e codice fiscale.

In alcuni casi, può essere richiesta anche un’età minima per l’accesso al noleggio, che generalmente si aggira sui 21 anni. Spesso viene comunque richiesto il possesso della patente da almeno 12 mesi. In altri casi, invece, il noleggio può non essere concesso a chi ha un’età superiore ad una certa soglia, generalmente 70 anni.

ATTENZIONE: Ci sono dei requisiti stabiliti per legge legati alla possibilità di guidare un veicolo se si è neopatentati. Infatti, sono previste delle limitazioni nella scelta delle auto per un neopatentato. Per questo, se hai appena conseguito la patente, non è possibile stipulare un contratto di noleggio a tuo nome per un veicolo che, per legge, non potresti guidare.

Esiste un reddito minimo per un noleggio a lungo termine?

Non esattamente. O meglio, non è questa la chiave di lettura corretta di questo concetto. In Il noleggio a lungo termine, come qualsiasi contratto, ha bisogno di garanzie per essere approvato. Le garanzie devono essere anche economiche ed è per questo che la società di noleggio richiede il contratto di lavoro e le buste paga.

In generale, per verificare la solvibilità, vale lo stesso principio delle banche che rilasciano un mutuo: non potrai spendere una somma che superi, IVA inclusa, un terzo della retribuzione netta. Facendo un esempio concreto, se hai uno stipendio netto di 1500 euro al mese, difficilmente potrai ottenere un contratto di noleggio dal valore superiore ai 500 euro mensili.

La società di noleggio può richiedere altre garanzie?

Sì. In alcuni casi, se i redditi non sono alti, la società di noleggio potrebbe richiedere ulteriori garanzie per stipulare il contratto. Parliamo, ad esempio, di un deposito cauzionale, un anticipo contrattuale (che comunque servirà per abbattere l’ammontare del canone mensile) che normalmente varia dai 2 ai 6 canoni, o fidejussioni bancarie. Il deposito cauzionale verrà restituito a fine noleggio, anche se a volte la restituzione può essere anticipata in presenza di dichiarazioni di redditi migliorativi.

Noleggio a lungo termine cattivi pagatori: è possibile?

Un’altra domanda frequentissima sul noleggio a lungo termine riguarda le concessioni per i cosiddetti “cattivi pagatori”. Diciamo che, purtroppo chi è segnalato in CRIF non ha possibilità di accedere al noleggio a lungo termine.

Noleggio a lungo termine per partite IVA e aziende: i requisiti

Parlando, invece, dei requisiti di accesso al noleggio a lungo termine per partite IVA e aziende, questi possono essere diversi a seconda della tipologia di società. Il principio è sempre lo stesso: la società di noleggio ha bisogno di garanzie per verificare la solvibilità, anche di un’impresa. Per farlo, dovrai presentare una serie di documenti che attestino la solvibilità dell’azienda. Ecco quali sono.

ATTENZIONE: A prescindere dalle garanzie da presentare, per le Partite IVA, le società di noleggio fanno delle valutazioni anche in base all’anzianità. Se la partita IVA ha infatti meno di 24 mesi, il cliente viene definito “neo costituito” e non è detto che ottenga il noleggio.

Garanzie richieste per società di capitali (S.p.A., Sapa, S.r.l. e Cooperative).

Nel caso delle società di capitali, la società di noleggio richiede, per garanzia:

Ultimo bilancio con nota integrativa e certificato di avvenuta presentazione

Visura camerale CCIAA;

Visura camerale CCIAA; Carta di identità e codice fiscale dell’amministratore o di chi ha poteri di firma

IBAN;

IBAN; Garanzie richieste per società di persona (Snc, Sas e ditte individuali e Professionisti);

Parlando, invece, dei requisiti del noleggio a lungo termine per società di persone, questi sono:

Ultimo Modello Unico con relativa ricevuta di presentazione;

Visura camerale CCIAA;

Carta di identità e codice fiscale;

IBAN.

Noleggio a lungo termine senza garanzie: è possibile?

Qualunque tipologia di contratto richiede delle garanzie e il noleggio a lungo termine non è da meno. Quindi NO, non è possibile stipulare un contratto di noleggio senza fornire delle garanzie di pagamento, che tu sia un privato o un’azienda. Tuttavia, è possibile ad esempio firmare un contratto di noleggio a lungo termine senza anticipo. L’anticipo è e rimane facoltativo e a tua discrezione.

Scegliere il noleggio a lungo termine: da dove cominciare

Scegliere un veicolo a noleggio ti offre una serie di vantaggi interessanti. Potrai pianificare in anticipo le spese per l’auto e smettere di preoccuparti per gli imprevisti: il canone copre tutto ciò che ti serve per guidare in sicurezza. In più, se hai una partita IVA, accedi anche ad importanti detrazioni fiscali. Per scegliere il veicolo adatto a te, puoi consultare il sito City Rent e trovare le migliori offerte di noleggio a lungo termine.