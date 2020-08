Noemi Intino racconta il lavoro di costumista

È alle superiori che Noemi, dopo aver disegnato una parure di gioielli, ha deciso anche di realizzarla con ciò che aveva in casa. Un esperimento che l’ha portata a vendere (si fa per dire) le sue prime creazioni già ai tempi della scuola. Ed è sempre all’artistico che la passione per la “materia” ha preso concretamente forma con una specializzazione in scultura. Un’abilità quest’ultima che ancora oggi si rivela essenziale per preparare la maggior parte dei lavori.

Finita la scuola Noemi non sapeva ancora chi fosse, né dove volesse arrivare. Mentre frequentava l’università e lavorava al call center ha trovato il tempo di farsi strada nei market, vero e proprio trampolino di lancio verso quella che oggi è la sua professione. Sono gli anni della “sexy bag”, una borsa/reggiseno diventata brevetto che ha spopolato tra le ragazze degli anni Duemila. Il suo stand “Noemi Intino Creation” è stato poi notato dalla produzione di “Paint Your Life”, programma dedicato al “fai da te” del canale Real Time che l’ha voluta ospite fissa in diverse puntate.