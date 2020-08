Quando il server è sovraccarico o un sito ha dei problemi il caricamento della pagina non riesce e appare Error 500 Server: da cosa dipende e come risolvere

Spesso si tratta di una interruzione temporanea dovuta a un sovraccarico del server, tuttavia potrebbe dipendere anche da problemi del sito e in questo caso se non viene corretto in breve tempo potrebbe avere effetti negativi sia lato SEO che sulla user experience, con un aumento del tasso di rimbalzo e diminuzione nelle vendite.

Varianti dell’Errore 500

L’errore 500 può essere mostrato con diverse diciture come:

Errore 500 Internal Server Error

500 server error

500 Internal Server Error

Error 500 internal server error

Internal Server Error

500 Error

500. That’s an error.

HTTP 500 Internal Error

HTTP Error 500

HTTP 500 – Internal Server Error

The website cannot display the page

Internal server error 500

Temporary Error (500)

Errore 500 interno al server

Errore 500 http

Errore http 500.

Probabili cause dell’errore 500

Esistono diverse cause che possono determinare un internal server error, come

Errore nel file .htaccess che può riguardare la sintassi, la scrittura nelle righe del codice o comandi errati.

che può riguardare la sintassi, la scrittura nelle righe del codice o comandi errati. Errore di uno script necessario alla visualizzazione di una pagina che impedisce l’accesso all’URL richiesto.

necessario alla visualizzazione di una pagina che impedisce l’accesso all’URL richiesto. Risorse limitate sul server che non riesce a elaborare la richiesta.

che non riesce a elaborare la richiesta. Manutenzione del server.

Plugin e temi incompatibili.

Errore nei permessi dei file e delle cartelle principali.

Come correggere l’errore 500

In genere per la risoluzione di un errore 500 è necessario l’intervento di un tecnico specializzato. In ogni caso gli utenti un po’ più esperti possono provare a testare alcune soluzioni per individuare la causa che ha generato l’errore e in caso provare a trovare una soluzione.

Tuttavia prima di tentare qualsiasi strada per la risoluzione dell’Error 500 una delle cose più semplici da provare è ricaricare la pagina dopo aver svuotato la cache del browser. Spesso capita che l’errore sia dovuto alla manutenzione del server o a un problema non direttamente connesso alle impostazioni del sito web. Se dopo qualche ora l’errore è ancora presente, allora può darsi che riguardi il sito web. Ecco cosa è possibile fare per tentare di risolvere il problema.

Controllare i plugin

Plugin e temi possono facilmente causare errori 500. Per capire se il problema è determinato da un plugin è necessario disattivarli tutti rinominando le cartelle via ftp e ricaricare la pagina. Se l’avviso di errore scompare, bisogna individuare quale plugin è il colpevole. Per farlo si procede attivandoli uno alla volta e ricaricando il sito dopo ogni attivazione fino a quando non ricompare il messaggio di errore 500. A questo punto basterà disinstallarlo, svuotare la cache e ricaricare il sito web per verificare che tutto funzioni correttamente.

Verificare il file .htaccess

Per verificare se sia il file .htaccess a causare l’errore, è possibile rinominarlo temporaneamente e ricaricare il sito. Se l’avviso di internal server error scompare sarà necessario correggere l’errore nel file .htaccess e rinominarlo come prima.

Errore sui permessi

La presenza di un errore sui permessi su un file o una cartella sul server, può causare un internal server error. Ricordiamo che per quanto riguarda le autorizzazioni su file e cartelle in WordPress i file devono essere 644 o 640, mentre le directory dovrebbero essere 755 o 750.

Limite memoria PHP

L’esaurimento del limite di memoria PHP sul server può determinare l’Error 500. Se l’errore è dovuto alle risorse limitate, per risolverlo è possibile richiedere un aumento della capacità del server.

Registro degli errori del server o “server error log”

Per identificare l’origine dell’errore è possibile consultare il registro degli errori del server, un file di testo situato nelle directory del server che include tutti gli eventi registrati con data e ora associate e gli errori che si sono verificati. Dopo aver identificato l’evento che ha generato l’errore il programmatore potrà interpretare il codice di errore per risolvere il problema.

Contattare il fornitore hosting

Come anticipato da Aruba nel suo magazine, spesso è difficile riuscire a risolvere questo tipo di errore in autonomia e c’è bisogno dell’intervento di un esperto. In questo caso è possibile provare a contattare direttamente l’assistenza del fornitore del servizio hosting per la verifica di tutti i log del server così da individuarne la causa.