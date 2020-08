Migranti, Banksy finanzia la nave Louise Michel

Emergenza Migranti, l’artista Banksy colora e finanzia la nave Louise Michel: già salvate 89 persone dalla partenza dalla Spagna

La nave rosa di Banksy, Louise Michel, sta percorrendo il Mediterraneo per soccorrere migranti in difficoltà. L’imbarcazione dipinta dallo street artist misterioso, secondo il The Guardian, sarebbe partita lo scorso 18 agosto dal porto di Burriana, vicino a Valencia, e lo scorso giovedì avrebbe tratto in salvo 89 migranti, tra cui 14 donne e 4 bambini. La Louise Michel, questo il nome della nave in onore di una femminista francese, starebbe ora cercando un porto sicuro dove sbarcare i migranti.

L’imbarcazione, lunga 31 metri e più piccola ma molto piu’ veloce delle altre navi delle Ong. Dipinta di rosa, su un fianco l’artista ha disegnato una ragazza con una boa in mano a forma di cuore. Sempre secondo quanto riporta il The Guardian, l’impegno di Banksy nella missione di salvataggio risalirebbe a settembre 2019, quando inviò un’e-mail a Pia Klemp, l’ex capitano di diverse imbarcazioni di Ong che hanno salvato migliaia di persone negli ultimi anni. “Ciao Pia, ho letto della tua storia sui giornali”, le avrebbe scritto Banksy. “Sono un artista del Regno Unito e ho realizzato dei lavori sulla crisi dei migranti, ovviamente non posso tenermi i soldi. Potresti usarli per acquistare una nuova barca o qualcosa del genere? Per favore fammi sapere. Molto bene. Banksy”.

Dall’8 settembre a Roma, spiega la Dire (www.dire.it), si aprirà una grande mostra dedicata all’artista e writer inglese che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Oltre 90 opere di Banksy verranno esposte presso il Chiostro del Bramante fino all’11 aprile 2021.