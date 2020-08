Golden milk: il latte perfetto per gli sportivi

Latte, curcuma, olio, miele, zenzero: ecco la ricetta per preparare il Golden Milk, la bevanda perfetta per gli sportivi

Per dare il meglio nello sport non basta solo l’allenamento: bisogna saper scegliere anche i cibi giusti. Proprio l’alimentazione ha un ruolo fondamentale nel migliorare la performance, e ci può aiutare a trarre il massimo rendimento dall’attività fisica.

Il latte, spiega la biologa nutrizionista del Policlinico di Milano, è un alimento d’oro per gli sportivi: sano, completo, bilanciato. I tre macronutrienti principali di una corretta alimentazione sono carboidrati, proteine e lipidi, e questi devono essere sapientemente calibrati. Un ruolo fondamentale lo riveste anche l’acqua, che costituisce circa l’80% del nostro corpo. Infine ci sono i micronutrienti, vitamine e minerali, necessari a diverse funzioni fisiologiche. Tutte cose che il latte contiene naturalmente.

E’ infatti un alimento completo ad alto contenuto di carboidrati semplici come il lattosio, zucchero che si assorbe rapidamente. Ma è anche un’ottima fonte di liquidi, proteine e minerali, fondamentali per il recupero muscolare e per ripristinare gli elettroliti eliminati con il sudore. Studi scientifici hanno dimostrato che il latte è di gran lunga superiore a molte bevande idro-saline usate dagli sportivi e ha un’elevata capacità di reidratazione nel post-allenamento. Ha anche la peculiarità di favorire la sintesi di proteine nel muscolo, e quindi di far aumentare la massa magra.

Vuoi preparare il latte perfetto per il tuo allenamento? Ecco il Golden Milk!

INGREDIENTI PER IL GOLDEN MILK

300 ml Latte parzialmente scremato Riduce il senso di fatica e contribuisce ad aumentare la forza muscolare 1/2 cucchiaino Pasta di curcuma Ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti 1 cucchiaino Miele di melata Ottimo integratore naturale di sali minerali (potassio, magnesio e manganese), ideale per la reidratazione 1 cucchiaino Olio extra-vergine d’oliva Fornisce energia e grassi buoni 1 cucchiaino Zenzero in polvere Utile contro i dolori articolari, accelera il metabolismo

PREPARA LA PASTA DI CURCUMA

Riscalda in un pentolino 120 ml di acqua e 50 g di curcuma in polvere. Mescola fino ad ottenere una consistenza pastosa.

PREPARA IL GOLDEN MILK

Scalda in un pentolino il latte insieme alla pasta di curcuma, il miele e l’olio. Porta a bollore continuando a mescolare. Versa il latte in una tazza e spolverizza in superficie con lo zenzero.