Carrera Cup Italia: AB Racing pronta per Imola

AB Racing pronta per Imola nella Carrera Cup Italia d opo il weekend dai due volti vissuto a Misano: Cerqui cerca il riscatto, Randazzo vuole confermarsi

All’inseguimento nella classifica assoluta e nella Michelin Cup della Porsche Carrera Cup Italia, sulla pista di Imola il team AB Racing è pronto a rituffarsi nella mischia con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Roma nel terzo round 2020 dopo il weekend dai due volti vissuto a Misano prima della pausa estiva. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto sarà Alberto Cerqui a difendere i colori del team che fa capo ad Autocentri Balduina gestito in pista da SVC The Motorsport Group nella classifica assoluta. Il 28enne driver bresciano occupa al momento la quarta posizione ed è stato protagonista del brillante weekend con vittoria e pole position all’esordio stagionale al Mugello in luglio e del meno fortunato round disputato al Misano World Circuit a inizio mese.

In quella stessa occasione, Piero Randazzo ha colto per AB Racing il suo primo successo in Michelin Cup, conquistando quei punti pesanti che alla vigilia del round di Imola pongono il pilota napoletano al terzo posto della combattuta categoria riservata ai gentlemen drivers, nella quale è all’esordio.

Raimondo Amadio, a capo di SVC The Motorsport Group: “A Misano abbiamo ottenuto meno punti di quelli che avremmo sperato, quindi a Imola lavoreremo per recuperare e cercare di conquistare punti pesanti per il campionato, che sappiamo quanto sia competitivo e professionale. Sarà ancora molto combattuto e dobbiamo cercare di non sbagliare. Questa è l’unica pista dove non abbiamo provato nel pre-season: dovremo utilizare al meglio ogni sessione per cercare di ottimizzare il più velocemente possibile l’intero pacchetto”.

Cerqui ha aggiunto: “Finalmente si torna in macchina, sono davvero contento. Sono fiducioso, sarà sicuramente un weekend molto importante perché entriamo nella fase calda del campionato e dopo il difficile weekend di Misano dovrò cercare di sfruttare ogni occasione per fare punti e ridurre un po’ il gap dai primi in classifica generale. Non ci sarà spazio per gli errori, sarà una sfida da affrontare con grinta e sono pronto per confrontarmi in pista”.

Il terzo round a Imola sarà trasmesso in diretta in tv: gara 1 sabato 29 agosto alle 16.00 su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky); gara 2 domenica 30 agosto alle 9.50 in diretta su Sky Sport Arena e anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, che proporrà la replica di gara 1 alle 9.15). Le due gare disponibili in live streaming su www.carreracupitalia.it .

Calendario Carrera Cup Italia 2020: 17-19 luglio Mugello; 31 luglio-2 agosto Misano; 28-30 agosto Imola; 18-20 settembre Vallelunga; 2-4 ottobre Mugello; 6-8 novembre Monza.