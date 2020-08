Andrea Damante online con il video di Somebody to love

Andrea Damante online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Somebody to love”: il brano vede la collaborazione con KiFi

Arrivato in radio il 14 agosto, sbarca oggi su youtube Somebody to Love, il nuovo singolo di Andrea Damante!

Somebody to Love è la maturità di Andrea: “Credo che un produttore, un dj, prima di trovare la sua vera strada artistica, abbia bisogno di tempo e prove. Comincia a nascere finalmente il mio sound, la mia identità sonora dopo tanti anni di belle “prove” ma questo è sicuramente quello che rispecchia al 100% me stesso, il mio dj set, il mio vibe… Ci ritrovi tutte le mie serate, le mie armonie… Somebody to Love rispecchia profondamente il mio stile come lo rispecchia la voce di KiFi!”

Nato a Rotterdam ma cresciuto nel Kent, KiFi è un cantante e producer multiplatino grazie alle tante collaborazioni in brani che hanno scalato le Top 10 Singles e Albums inglesi e internazionali. “Ho sempre desiderato collaborare con lui, ha una voce straordinaria! Nel panorama EDM, e non solo, ha lavorato con i migliori: Don Diablo, Pitbull, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto… Inoltre Somebody to Love è una sorta di “episodio 1” perché, possiamo rivelarlo, con KiFi abbiamo registrato anche un altro singolo, che presenterò prima di Natale!”

Ma nel mezzo Andrea ha annunciato la pubblicazione di altri due singoli, più pop, a cui lavora da tempo. Saranno quindi dei mesi molti proficui, i prossimi, pieni di nuove produzioni e soprattutto pieni di quell’entusiasmo a cui Andrea ci ha abituati e che ora esplode per il nuovo pezzo: “Somebody to Love è proprio il progetto che racchiude molto la mia maturità musicale. Ne sono molto soddisfatto! Penso che il pezzo sia una bomba, e il video anche! Non vedo l’ora di farlo sentire…”

Un entusiasmo e un grande impegno che accompagnano da sempre il suo percorso. Andrea Damante è infatti uno dei personaggi più in vista dell’entertainment italiano, uno dei più richiesti in assoluto dai club della Penisola e non solo, con quasi centinaia e centinaia di date sold out all’attivo in pochissimo tempo!

Damante si è avvicinato giovanissimo alla musica suonando la chitarra classica, e successivamente si è avvicinato al mondo del DJing e quindi alla produzione della sua musica. Una delle prime ‘conquiste’ è stata una residenza presso “Alterego”, uno dei club più importanti ed esclusivi in ​​Italia. Ma le conferme del suo talento sono solo agli inizi. Infatti negli anni seguenti ebbe la preziosa occasione di aprire gli spettacoli di artisti molto importanti, come Bob Sinclair e Martin Garrix, e di lì a poco la possibilità di suonare regolarmente in altri due importanti club in Italia.

Il suo stile evolve verso l’EDM La sua popolarità, cresciuta in modo esponenziale, lo porta ai sold out in eventi nei club di tutta Italia, e persino all’estero. Ma soprattutto, Andrea Damante inizia a creare e produrre pezzi elettronici estremamente popolari, primo dei quali Follow my pamp (feat. Adam Clay, 6 milioni di ascolti su Spotify e oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube) che ha vinto il Disco D’Oro. Nel 2018 ha prodotto Rub It, una traccia dell’artista multiplatino Richthe Kid.

La sua ultima produzione è stata, nella primavera 2020, On Sight, primo singolo per Smash The House, indubitabilmente una delle migliori label EDM del panorama internazionale.

“Si inizia un nuovo tipo di percorso e un nuovo tipo di sound, e sono gasatissimo! Sarà questo il percorso per arrivare al prossimo anno e al palco del Tomorrowland, il palcoscenico più bello del mondo, il mio sogno da sempre!” Come sappiamo, il 2020 avrebbe dovuto vedere la realizzazione di questo sogno, ma la pandemia internazionale ha bloccato tutti gli eventi di richiamo, ma si tratta di un semplice rinvio: è infatti confermata su luglio 2021 la presenza di Andrea nel principale festival EDM europeo!

Ma ora restiamo nel 2020, e godiamoci Somebody to Love!