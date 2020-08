Previsioni meteo 27 agosto: ultimi giorni di sole e caldo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 agosto: ancora cieli sereni sull’Italia con l’anticiclone. Svolta autunnale nel corso del prossimo fine settimana

Ultimi giorni di sole e caldo sull’Italia grazie all’anticiclone che da inizio settimana regala condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia. Per la giornata di oggi non sono previste variazioni di rilievo, ad eccezione di piogge sparse nelle ore pomeridiane su alcune aree del Nord-Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la fase stabile durerà almeno fino all’inizio del weekend: continuerà a fare caldo, con punte fino a +35°C sulle Isole maggiori, e valori di poco superiori alle medie stagionali sul resto della Penisola. Tra sabato e domenica invece una intensa perturbazione di origine atlantica arriverà al Nord e al Centro portando piogge, temporali e un brusco calo delle temperature.

Intanto per oggi, giovedì 27 agosto 2020, al Nord Italia giornata in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali eccetto su Emilia Romagna e Triveneto dove si potrebbero verificare piogge o rapidi temporali fin dal mattino. Possibili fenomeni in nottata anche in Lombardia.

Cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del Centro Italia grazie alla presenza dell’Anticiclone africano. Precipitazioni assenti su tutte le regioni, da segnalare solo nubi irregolari al pomeriggio sui settori più interni.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali addensamenti sulle zone interne; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Bel tempo al Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Precipitazioni assenti.

In Calabria tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso della giornata. Sole prevalente dunque su tutta la regione, possibili innocui addensamenti lungo la costa; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Temperature in lieve aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.