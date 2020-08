Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata Daisy Dove

Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori: è nata Daisy Dove. La coppia ha festeggiato lanciando una campagna di donazione all’Unicef

“Per celebrare il buon cuore che sappiamo nostra figlia ha già, abbiamo lanciato una pagina di donazioni per festeggiare l’arrivo di Daisy Dove”. Così Katy Perry e Orlando Bloom annunciano, attraverso i canali di Unicef, la nascita della loro prima figlia: Daisy Dove Bloom. “Fluttuiamo tra amore e stupore per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, dicono i due.

Daisy Dove, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è nata mercoledì 26 agosto: “Sappiamo di essere fortunati, non tutti possono avere un parto tranquillo come è stato il nostro”. Il pensiero dei due genitori, ambasciatori del fondo delle Nazioni Unite, è a tutte quelle comunità il cui accesso alle cure non è assicurato. “Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari – spiegano – e ogni 11 secondi una donna incinta o un neonato muoiono, principalmente per cause che potrebbero essere prevenute”.

E aggiungono: “Da quando (è arrivato, ndr) il COVID-19 molti neonati hanno a che fare con mancanza di acqua, sapone, vaccini e medicine per prevenire le malattie. Come genitori di una neonata, ci spezza il cuore e ci immedesimiamo con loro ora più che mai”. Così nasce l’idea di creare un fondo da destinare alla causa: “Sostenendo Unicef sostieni un inizio di vita sicuro e un mondo più sicuro per ogni bambino”. QUI il link per donare.