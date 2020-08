Amici della Via Francigena in aiuto dei pellegrini

Strutture ricettive chiuse: l’Associazione Amici della Via Francigena di Viterbo in aiuto dei pellegrini per assistenza materiale e spirituale

In seguito alla decisione della Presidenza del Consiglio e alle successive decisioni regionali di permettere la libera circolazione delle persone in tutto il territorio nazionale (giugno 2020), molti, anzi moltissimi pellegrini in maggioranza italiani, hanno deciso di intraprendere o di riprendere il cammino sulla Via Francigena verso Roma o lungo la Via Francigena del Sud verso Finibus Terre (Santa Maria di Leuca).

Questo considerevole flusso di pellegrini lungo il cammino sta riscontrando delle difficoltà dovute alla chiusura di molte strutture ricettive o alla ridotta capacità di accoglienza di altre ospitalità, che comunque hanno deciso di ospitare i camminatori nel rispetto delle linee guide igienico-sanitarie imposte dal governo centrale e regionale.

L’Associazione Amici della Via Francigena Viterbo è sempre al servizio dei pellegrini per l’assistenza Materiale e Spirituale, fornisce loro le informazioni in riferimento alla disponibilità di alloggiamenti lungo il tratto francigeno fino a Roma, e in particolare nella città di Viterbo. Alcune informazioni si possono trovare sul sito degli Amici della Via Francigena (www.amicidellaviafrancigenaviterbo.com), in continuo aggiornamento.

Le informazioni sono reperibili anche inviando un’e-mail (amiciviafrancigenaviterbo@gmail.com) o un messaggio WhatsApp. Per meglio pianificare il proprio cammino, all’interno del sito, si trova anche il link che rimanda al sito dell’Associazione Europea Via Francigena, ricco di percorsi GPS, storia e di informazioni.