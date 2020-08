Nel Regno Unito la “solita” stagione di ragni giganti

Grandi come una mano e in cerca di un partner: nel Regno Unito arriva la stagione dei ragni giganti. Ogni anno, tra agosto e settembre, c’è una vera e propria invasione

Sono grandi quanto una mano e, puntuali come un orologio svizzero, in questo periodo dell’anno arrivano nelle case inglesi per cercare l’amore.

Sono i ragni crociati, i folcidi e le tegenarie domestiche, spaventosi esserini dalle “gambe” lunghe che ogni anno si intrufolano – tra agosto e settembre – nelle abitazioni di tutta l’Inghilterra. Sono attratti dal calore e dall’ambiente asciutto che vi trovano. I maschi possono avere zampe che arrivano fino a 10 cm di lunghezza.

Questi esemplari, però, non cercano soltanto il comfort negli angoli delle case. Il loro obiettivo principale è quello di trovare un partner sessuale e accoppiarsi. Quando la “missione” è compiuta, la femmina depone le uova e il maschio, di solito, muore subito dopo.

Gli esperti, però, assicurano: questi ragni sono solo spaventosi, non sono pericolosi per l’uomo. In un certo senso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), aiutano a pulire l’ambiente da altri insetti!