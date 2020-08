Allumiere: al via l’International Tour Film Fest

Al via l’International Tour Film Fest con la prima tappa il 27 agosto a Allumiere: una serata magica nel segno di Alberto Sordi e Federico Fellini

Giovedi 27 Agosto, presso il parco del Risanamento , Allumiere (Rm) ricorda i grandi del cinema italiano e per farlo si affida anche quest’anno all’International Tour Film Fest, il festival internazionale del cinema che da 9 anni il patron Piero Pacchiarotti porta avanti con la sua Civitafilmcommission.

La giornata culturale parte già alle 18,30 con la presentazione del romanzo Segreti in Certosa, scritto da Marina Marucci ed edito da Prospettiva Editrice. Attraverso la narrazione del libro si arriva a parlare di attualità visto che la Certosa di Trisulti è diventata oggetto di contesa da parte di enigmatici personaggi che, assicurandosi la sua gestione, ne vogliono snaturare il valore storico e religioso. Previste letture di alcuni brani a cura dell’associazione Le Voci.

Si proseguirà alle ore 21,00 con l’ EVENTO-SPETTACOLO PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERTO SORDI (1920-2020) con la presentazione/spettacolo del libro “Alberto Sordi segreto” di Igor Righetti, dove per la prima volta viene raccontata la vita privata del grande attore. Durante lo spettacolo “Alberto Sordi segreto”, il pubblico scoprirà le sue abitudini, i suoi rimpianti, le sue manie, i suoi amori mai svelati, la sua umanità verso i più bisognosi, il suo modo di affrontare la vita, il suo rapporto con la famiglia, i giovani, la spiritualità. E ancora: come nasce la leggenda della sua presunta avarizia, perché non si è mai sposato, perché non ha mai voluto fare spot pubblicitari o un programma televisivo tutto suo e come nascevano i protagonisti dei suoi film.

È prevista anche l’interazione con il pubblico presente attraverso un game-show con domande legate alla vita e alla produzione cinematografica di Alberto Sordi. Chi risponderà esattamente alle domande riceverà in omaggio una copia dell’ironico libro di Igor Righetti “Italia supposta”.

All’evento parteciperà anche la regista e produttrice cinematografica Donatella Baglivo, amica dell’attore, la quale nel libro stesso ha pubblicato la sua intervista inedita ad Alberto Sordi contenuta nel suo film “Caro papà, sarò un grande attore”. Un evento per scoprire il lato privato di un grande artista come Alberto Sordi, ricco di emozioni, di ampio interesse e molto divertente così come era il celebre attore.

A seguire, proiezione esclusiva della versione restaurata de “Lo Sceicco Bianco” di Federico Fellini, con Alberto Sordi assoluto protagonista; il restauro di questo classico della filmografia Felliniana è a cura della Cineteca di Bologna ed è stato presentato durante la 76^ Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venezia Classici. Il film sarà introdotto da Donatella Baglivo e Igor Righetti.

L’intera serata sarà presentato dalla conduttrice Elisa Tassi.

Ingresso libero con prenotazione all’indirizzo email: museoallumiere@tiscali.it

La manifestazione è organizzata e promossa da Civita Film Commission con il patrocinio di Enel, Regione Lazio, Comune di Allumiere, Cineteca di Bologna, MIBACT, Comitato Fellini 100 e Ciak2000, media

partner la testata giornalistica Mese per Mese.

Tutte le date e le località dell’evento-spettacolo vengono pubblicate, di volta in volta, sulla pagina ufficiale Facebook Albertosordiforever.

Per informazioni: eventialbertosordi@mesepermese.it.

Il Tour Festival dopo Allumiere proseguirà sempre con nuovi argomenti con le seguenti tappe:

1 Settembre Castello di Santa Severa

4 Settembre Santa Marinella

11 Settembre Montalto di Castro

7/11 Ottobre Civitavecchia