Bande di resistenza: come utilizzarle al meglio

Bande di resistenza: come utilizzare al meglio queste attrezzature per l’allenamento di resistenza che stanno prendendo sempre più piede

Le nuove bande di resistenza lunghe e ad anello forniscono uno spessore sorprendente e si differenziano da quelle comuni. Sono progettate per atleti e seri frequentatori di palestra che cercano nuovi modi per guadagnare forza attraverso l’allenamento.

Vantaggi degli esercizi

Sia che tu stia usando le bande elastiche o tubi di resistenza, i vantaggi di eseguire esercizi con la fascia di resistenza sono sostanzialmente gli stessi. Le bande di resistenza sono leggere e facili da trasportare. Basta arrotolarne alcune e riporle in una valigia o in una borsa da palestra: così avrai a disposizione queste attrezzature per l’allenamento di resistenza ovunque tu vada.

Efficacia

La resistenza di una banda aumenta mentre continua ad allungarsi, con la massima resistenza all’apice di ogni esercizio. Quando sollevi un manubrio, sai che stai sollevando una determinata quantità di peso attraverso una gamma completa di movimenti. Ciò che potresti non capire è che all’apice di ogni movimento hai una piccola pausa.

Prendi, ad esempio, una pressa per le spalle. Mentre sollevi i manubri, premendoli sopra la testa, stai lavorando contro la gravità per aumentare il peso. Quando i gomiti si estendono completamente, le ossa ben allineate aiutano a sostenere il peso prima di invertire il movimento e lavorare con la gravità per abbassare i pesi (in modo controllato) alle spalle.

Quando si esegue una pressa per spalla a fascia di resistenza, il livello di resistenza è relativamente leggero all’inizio del movimento. Aumenta gradualmente quando si preme la banda verso l’alto, raggiungendo la sua massima resistenza quando i gomiti sono completamente estesi. Per mantenere la forma, i muscoli stabilizzatori devono rimanere impegnati nella parte superiore del movimento, contribuendo ad aumentare la stabilizzazione articolare, che, nel tempo, può ridurre la possibilità di lesioni.

Mobilità

Le bande di resistenza possono essere spostate in direzioni e modelli in cui i pesi non possono essere spostati. La gravità è un fattore intrinseco che non si può ignorare quando si sollevano pesi. Quando esegui uno squat con bilanciere, carichi il peso prima di usare la gravità per agire su quel peso per rendere lo squat più impegnativo. Pertanto, alcuni schemi di movimento ed esercizi sono difficili, se non impossibili, da eseguire con pesi standard.

Ad esempio, avrai difficoltà a eseguire un manubrio pesante o una pressa al petto con bilanciere mentre sei in piedi. La gravità tirerà il peso del bilanciere o del manubrio verso il pavimento mentre estendi i gomiti davanti al petto e semplicemente non sarai in grado di sollevare tanto peso (o lavorare per i gruppi muscolari desiderati) a causa della fisica del cambio di esercizio.

Le bande di resistenza sono diverse. Poiché anche le bande di resistenza per impieghi gravosi sono leggere, purché un lato della banda sia ancorato, è possibile eseguire facilmente una pressione sul torace in piedi, estendendo la banda per creare resistenza, piuttosto che fare affidamento sulla gravità per agire su un peso predeterminato. Ciò significa che i modelli di movimento e gli esercizi che puoi eseguire con le bande di resistenza sono praticamente infiniti.

Versatilità

Le fasce possono essere utilizzate durante l’allenamento di potenza e mobilità. Le bande di resistenza non sono solo buone per l’allenamento della forza. Le bande possono anche aggiungere resistenza agli esercizi di potenza anaerobica, come lo sprint e il salto, e gli esercizi di agilità, come scivoli laterali e viti. Ancora una volta, le possibilità sono praticamente infinite.

Bande di resistenza per allenamento pesante o “Superbands”

CrossFit ha reso popolare il concetto di superbands, introducendoli nelle scatole come modo per gli atleti di eseguire i pull-up assistiti. Ma rapidamente, gli usi per le bande pesanti si sono espansi e il mercato è esploso. Quando acquisti superbands, considera quanto segue:

Colori e pesi non sono standardizzati tra i marchi . Ogni marchio ha un diverso sistema di codice colore per identificare diversi livelli di resistenza. E da marchio a marchio, i livelli di resistenza variano tra le fasce. Quando effettui un acquisto, presta attenzione a quali sono i colori e i livelli di resistenza per le fasce che stai acquistando.

È necessario acquistare diverse fasce . Poiché diversi gruppi muscolari tendono ad essere più forti di altri (ad esempio, i quadricipiti sono in genere più forti dei bicipiti), avere diverse fasce a portata di mano è utile per l’allenamento di tutto il corpo. In generale, è una buona idea acquistare una fascia leggera, media e pesante per godersi una routine a tutto tondo.

I lunghi anelli possono essere ancorati a montanti verticali o orizzontali per lavorare in modo più simile ai sistemi di cavi. Avvolgi semplicemente la fascia su un palo orizzontale (come una barra per trazioni) o attorno a un palo verticale (come un segnale stradale robusto o un palo per palestra nella giungla), quindi tira un lato dall’altro lato fino a quando non è sicuro. Una volta sul posto, puoi usare la banda per fare degli esercizi che normalmente richiedono un sistema di cavi come riccioli per bicipiti, flessioni dei tricipiti e file sedute.