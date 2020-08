Al via le riprese di Jaguar con Blanca Suárez

In Spagna al via la produzione di Jaguar, la nuova serie Netflix con Blanca Suárez: nel cast anche Iván Marcos, Francesc Garrido, Adrián Lastra e Óscar Casas

Netflix ha annunciato oggi l’avvio delle riprese di Jaguar, una nuova serie originale prodotta da Bambú Producciones e diretta da Carlos Sedes insieme a Jacobo Martínez. Le riprese saranno effettuate in diverse location spagnole.

Nata da un’idea di Ramón Campos e Gema R. Neira, che hanno anche scritto la sceneggiatura insieme a David Orea, Salvador S. Molina e Moises Gómez, la serie è ambientata nella Spagna degli anni ’60 dove trovarono rifugio centinaia di nazisti dopo la Seconda guerra mondiale. Giovane donna sopravvissuta al campo di sterminio di Mauthausen, Isabel Garrido è alla ricerca di Bachmann, noto come l’uomo più pericoloso d’Europa. Isabel scoprirà di non essere sola nella sua missione e si unirà a un gruppo di agenti in cerca di giustizia assumendo il nome in codice “Jaguar”.

Al cast principale, guidato da Blanca Suárez (Le ragazze del centralino, El bar) che interpreta Isabel Garrido, si aggiungono Iván Marcos (45 giri, Fariña) nel ruolo di Lucena, Francesc Garrido (Smoking Room, Grietas) in quello di Marsé, Adrián Lastra (Primos, Velvet) nel ruolo di Sordo e Óscar Casas (Strega per sempre, Instinto) in quello di Castro.

Afferma Ramón Campos: “Jaguar è il mio progetto più personale degli ultimi anni e non riesco a pensare a un partner migliore di Netflix, con cui sono felice di iniziare questa nuova impresa dopo l’esperienza di Le ragazze del centralino”.

