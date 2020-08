Tumore gastrico, doppio successo per nivolumab

Dopo il successo nel mesotelioma pleurico, dati positivi di due studi clinici di Fase III condotti con nivolumab per il tumore gastrico

Mese caldo per nivolumab. Dopo il successo nel mesotelioma pleurico, Bristol Myers Squibb ha annunciato i dati positivi di due studi clinici di Fase III condotti con nivolumab in due diversi setting di tumore gastrico e dell’esofago.

Primo studio

Nel primo studio, il CheckMate -649, nivolumab è stato valutato in associazione alla chemioterapia rispetto alla sola chemioterapia come trattamento di prima linea per il tumore gastrico metastatico, il cancro della giunzione gastroesofagea (GEJ) o l’adenocarcinoma esofageo.

Il farmaco ha soddisfatto i due endpoint primari, la sopravvivenza globale (OS) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS), con l’OS identificata ad un’analisi provvisoria prestabilita e la PFS a un’analisi finale, entrambe in pazienti i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio positivo combinato maggiore o uguale a cinque. Il beneficio della OS è stato visto anche nella popolazione randomizzata.

Si tratta del medesimo setting nel quale un anno fa al congresso ASCO 2019 pembrolizumab aveva deluso le aspettative. Nivolumab è il primo agente immunoterapiaco a mostrare una forza definitiva nel trattamento di prima linea di qualsiasi tumore gastrointestinale maligno.

“C’è un urgente bisogno di migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti con cancro all’esofago e allo stomaco”, ha detto Yelena Y. Janjigian, ricercatore principale, Direttore oncologia gastrointestinale al Memorial Sloan Kettering Cancer Center. “Le risposte all’attuale chemioterapia standard nei pazienti sono di breve durata, e meno del 6% dei pazienti con malattia metastatica sopravvive oltre i cinque anni. L’immunoterapia ha contribuito a trasformare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri pazienti attraverso diversi tipi di tumore e i risultati incoraggianti di CheckMate -649 rappresentano una nuova opportunità per migliorare la sopravvivenza dei pazienti al di là della chemioterapia standard”.

L’azienda indica di voler collaborare con le autorità regolatorie internazionali per ottenere l’approvazione di nivolumab per queste indicazioni. Bristol Myers Squibb sta anche valutando il farmaco immunoterapiaco in associazione a ipilimumab e alla chemioterapia per il cancro gastrico, il tumore GEJ o l’adenocarcinoma esofageo. I dati per questo studio sono ancora in cieco.

Secondo studio

Il secondo studio di fase III appena annunciato da BMS è il CheckMate -577 che ha valutato l’impiego di nivolumab come terapia adiuvante per pazienti con tumore dell’esofago resecato o della giunzione gastroesofagea (GEJ). Anche questo studio ha soddisfatto il suo endpoint primario di sopravvivenza libera da malattia (DFS) in un’analisi provvisoria prestabilita. Il trattamento con nivolumab dopo la chemioradioterapia neoadiuvante (CRT) e la resezione chirurgica completa ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo della DFS rispetto al placebo nella popolazione randomizzata.

Il cancro gastrointestinale segna la seconda vittoria di nivolumab nel setting adiuvante. Nel 2017, il farmaco anti PD-1 aveva ottenuto il via libera Fda nel melanoma per contribuire a ridurre il rischio di recidiva del cancro dopo la rimozione chirurgica del tumore. L’analisi triennale presentata l’anno scorso dallo studio di fase 3 CheckMate-238, che originariamente aveva fatto guadagnare a nivolumab il via libera al melanoma adiuvante, ha mostrato un tasso di sopravvivenza libera da recidiva del farmaco del 58%.

Bristol Myers Squibb prevede di condurre una valutazione completa dei dati disponibili di CheckMate -577, di presentare i risultati in una prossima conferenza medica e di discutere i dati con i regolatori. La sperimentazione continuerà come previsto, in modo da poter eseguire un’analisi completa dell’endpoint secondario di sopravvivenza globale (OS).

“Circa il 50% dei pazienti con tumore della giunzione esofagea o gastroesofagea che si sottopongono a chemioradioterapia neoadiuvante seguita da resezione tumorale avranno una recidiva di malattia entro quattro anni, e tra coloro che non rispondono completamente al trattamento neoadiuvante, la recidiva avverrà prima”, ha detto Ronan J. Kelly, direttore del Charles A. Sammons Cancer Center del Baylor University Medical Center.

Kelly ha continuato dicendo: “Gli oncologi medici si sono limitati a non offrire alcuna opzione terapeutica ai pazienti affetti da cancro all’esofago che si sottopongono a chemioradioterapia neoadiuvante seguita da un intervento chirurgico e non riescono a dimostrare una risposta patologica completa”. Per la prima volta, abbiamo un’opzione terapeutica potenziale con nivolumab in ambiente adiuvante per questi pazienti”.

“I risultati di CheckMate-649, il più grande studio sui tumori gastrici ed esofagei condotto fino ad oggi, indicano il potenziale di nivolumab più chemioterapia per cambiare la pratica nell’impostazione di prima linea e diventare un nuovo standard di cura per alcuni pazienti con cancro gastrico, cancro della giunzione gastroesofagea o adenocarcinoma esofageo”, ha dichiarato Ian Waxman, leader dello sviluppo dei tumori gastrointestinali di BMS.