Chanel Totti in copertina su Gente: Ilary Blasi infuriata

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti“. Queste le parole ironiche e amare di Ilary Blasi e Francesco Totti su Instagram a seguito dell’uscita del nuovo numero del settimanale Gente. In copertina, Totti e sua figlia Chanel in riva al mare. A scatenare la rabbia del web, del ‘Pupone’ e della conduttrice è stata la scelta di pubblicare una foto che ritrae la tredicenne in costume, vicina a suo padre, con il volto pixelato e il lato B in bella vista.