Giorno del debito ecologico: oggi finiscono le risorse per il 2020

Oggi è il Giorno del debito ecologico: l’umanità esaurirà le risorse che il Pianeta mette a disposizione fino alla fine dell’anno

La crisi sanitaria planetaria determinata dal Covid-19 ha rallentato il sovrasfruttamento delle risorse naturali, ma in ogni caso, il 22 agosto l’umanità avrà esaurito le risorse naturali che il pianeta mette a disposizione. È come se l’umanità avesse bisogno di 1,6 pianeti.

Per gli esperti del Global Footprint Network, quest’anno il Giorno del debito ecologico è appunto il 22 agosto. In ritardo di oltre tre settimane rispetto all’anno scorso, ma comunque in anticipo rispetto al 31 dicembre. “Il lockdown indotto per il coronavirus – afferma Laurel Hanscom, CEO di Global Footprint Network – ha provocato la contrazione dell’Impronta ecologica globale pari del 10 per cento, ritardando di oltre tre settimane la data del debito ecologico rispetto allo scorso anno, ma i limiti del pianeta vengono ancora ampiamente superati, come se l’umanità avesse a disposizione 1,6 terre. Secondo i nostri calcoli, quest’anno entro il 22 agosto avremo utilizzato le risorse disponibili per l’intero 2020”.

“Quest’anno più che mai – ha aggiunto Hanscom – il Giorno del debito ecologico evidenzia la necessità di strategie che aumentino la resilienza per tutti. Esistono diverse soluzioni che possono essere adottate a livello di comunità o di individuo che possono portare a impatti significativi per il futuro”.

Secondo gli esperti del Global Footprint Network, l’umanità nel suo insieme e ciascuno di noi nella propria vita dovrebbero cambiare abitudini sull’alimentazione, sullo smaltimento dei rifiuti e sul trasporto. “Con i sistemi alimentari che attualmente utilizzano la metà della biocapacità del nostro pianeta – commenta ancora Hanscom – è importante prestare attenzione a ciò che mangiamo”. Importante anche ridurre gli sprechi alimentari: se solo si arrivasse a dimezzarli, il Giorno del debito ecologico si sposterebbe in avanti di ben tredici giorni.

Nel comunicato stampa gli esperti del Global Footprint Network sottolineano che se l’Earth Overshoot Day venisse ritardato di soli 5 giorni ogni anno, l’umanita’ utilizzerebbe risorse adeguate al pianeta entro il 2050.