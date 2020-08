Federico Cesari doppiatore del nuovo film Disney

Debutterà in Italia l’11 settembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+, il nuovo film Disney “L’Unico e Insuperabile Ivan”. La pellicola, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata presentata in anteprima al Giffoni Film Festival.

Nella versione italiana fanno parte del cast di voci gli attori: Stefano Fresi, Paola Minaccioni e Federico Cesari. Rispettivamente nel ruolo di: Bob il cane, Henrietta la gallina e Murphy il coniglio.

“L’Unico e Insuperabile Ivan”, diretto da Thea Sharrock, è una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è stato catturato, ma quando arriva un’elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia allo stato brado e questo porta Ivan a mettere in discussione la sua vita, il luogo da dove proviene e dove alla fine vorrebbe essere.

Con un mix suggestivo tra live-action e CGI, il film è basato sul libro di Katherine Applegate che ha vinto numerosi premi dalla sua pubblicazione nel 2013, inclusa la Medaglia Newbery, ed è edito in Italia da Mondadori.