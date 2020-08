Previsioni meteo 21 agosto: caldo in aumento sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 agosto: Italia investita da una nuova ondata di caldo africano, temperature in aumento e picco nel weekend

Come annunciato da giorni la terza ondata di caldo africano di questa estate è arrivata sull’Italia dove si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità e temperature in aumento. La giornata di oggi non vedrà variazioni di rilievo con tempo stabile da Nord a Sud e valori termici superiori alle medie del periodo specie nelle grandi città e zone interne della Penisola. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi non avremo città da bollino rosso ma saranno 6 quelle da bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Perugia, Rieti.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso del weekend si raggiungerà il picco di questa ondata di calore: sulle Isole maggiori si potranno raggiungere localmente anche i +40°C. Già da domenica comunque le temperature inizieranno a scendere e nel corso della prossima settimana arriveranno piogge a partire dal Nord e dal Centro.

Intanto per oggi, venerdì 21 agosto 2020, al Nord Italia altra giornata di bel tempo con sole prevalente fin dal mattino salvo innocue nubi in Piemonte. Da segnalare soltanto dei locali temporali sulle Alpi occidentali.

Nessuna precipitazione attesa anche al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che durante il pomeriggio. Solo innocue nubi in Appennino tra il pomeriggio e la serata.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente su tutta la regione sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà quindi asciutto su tutta la regione.

Sole prevalente al mattino sia sulle regioni meridionali peninsulari che su quelle insulari, situazione rinnovata al pomeriggio e in serata con tutto sole salvo locali addensamenti nuvolosi in Appennino.

In Calabria bel tempo nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo sarà stabile con cieli sereni sull’intera regione.

Temperature in aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.