Previsioni meteo 19 agosto: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 agosto: torna il sereno sull’Italia dopo le piogge di inizio settimana, da giovedì nuova ondata di caldo africano

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo le piogge e i temporali che da inizio settimana stanno interessando il Nord e parte del Centro. La giornata di oggi infatti trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e valori termici in linea con le medie stagionali Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore anche nella giornata di oggi non avremo città da bollino rosso.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF da domani tornerà invece il caldo africano, con temperature in graduale risalita. L’anticiclone infatti, tra giovedì e venerdì, soffierà aria calda di matrice sub sahariana sull’Italia e nel fine settimana in alcune località potranno raggiungere anche i +40°C. L’ondata di caldo avrà, fortunatamente, vita breve: già da domenica infatti le temperature inizieranno a scendere e nel corso della prossima settimana potrebbero arrivare anche perturbazioni atlantiche cariche di pioggia.

Intanto per oggi, mercoledì 19 agosto 2020, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge in Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio variabilità asciutta su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare alternata a schiarite.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi eccetto locali piogge nelle Marche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, locali piogge o temporali in Appennino. In serata nessuna variazione con variabilità asciutta su tutte le regioni.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su gran parte della regione; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo sarà stabile sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino nubi sparse e schiarite ma senza fenomeni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o irregolarmente nuvolosi specie sui rilievi interni dove non si esclude la possibilità di locali piogge o acquazzoni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, maggiori aperture nel corso del pomeriggio senza fenomeni associati. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.