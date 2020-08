La cantautrice torinese Grace online con il singolo “Vanilla Sky”: un grintoso brano urban-dance esaltato dalla produzione di Mastermaind

“Vanilla sky” è un brano scritto in pieno periodo di lockdown, quando il desiderio di uscire ed incontrare persone era molto forte, in un momento in cui, per una ragazza come Grace, la voglia di fare festa e ballare rappresentava un desiderio indiscutibile.

Lo stile urban che sposa la dance rappresenta in assoluto la parte che meglio racconta la grinta di questa giovane artista, esaltata ancor di più dalla produzione di Mastermaind (Fabri Fibra, Vacca, Entics, Two Fingerz, Baby K ecc…), – «il risultato finale è un pezzo perfetto per riprendere la vita da dove l’avevamo lasciata, con un’estate piena di energia e un reale desiderio d’amore» – afferma Grace.

Il video è girato su uno yacht Azimut, dove Grace ha deciso di decontestualizzare completamente il paesaggio, puntando esclusivamente sul rapporto tra l’energia estiva che comunica il mare e quella urban di una location famosa come il Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). La produzione è di Pier Pank con la regia di Irene Tomasi.

BIOGRAFIA

grace è una cantautrice urban torinese trapiantata a Milano, classe 2000. Il suo percorso artistico prende il via fin da giovanissima frequentando l’accademia di musical ed esibendosi in teatro (canta anche davanti a Papa Francesco). Si diploma successivamente come interprete al C.E.T. di Mogol.

Durante la sua esperienza a New York frequenta una street crew che la fa innamorare della cultura e della musica hip hop, in particolare del filone urban pop.

Tornata in Italia si iscrive al CPM di Milano, dove sta tuttora conseguendo la laurea in canto moderno e musica pop. Intanto si afferma nell’underground torinese e milanese fino ad incontrare Mastermaind, noto produttore musicale che opera nel settore discografico – principalmente hip-hop/elettronico – lavorando e collaborando con alcuni tra i più affermati artisti italiani del genere come Fabri Fibra, Vacca, Entics, Two Fingerz, Baby K, e molti altri. Dall’incontro con Mastermaind scaturisce una collaudata collaborazione che dà vita alla realizzazione del nuovo singolo “Vanilla Sky”.

Contatti e social

Link Spotify

https://spoti.fi/2WIwRxs

Facebook

www.facebook.com/Grace.OfficialFb

Instagram

www.instagram.com/graceofficialpage/

Tik Tok

https://vm.tiktok.com/JFhc3Tv/

Canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCTFvJIMxjpAyXUKApXGx0NQ