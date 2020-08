The Space Cinema: le riaperture del 19 agosto tra il ritorno di celebri titoli di nuovo sul grande schermo e l’arrivo dell’attesissimo Tenet di Nolan

Tutto pronto per la riapertura dei The Space Cinema, programmata in due fasi: un primo gruppo di multisala ha già riaperto venerdì 14 agosto, mentre mercoledì 19 agosto sancirà la ripresa totale delle attività del circuito. I cinema che riapriranno dal 19 agosto sono i seguenti: Vimercate (MB), Firenze, Terni, Roma Moderno, Cerro Maggiore (MI), Genova, Guidonia (RM), Lamezia (CZ), Limena (PD), Livorno, Nola (NA), Quartucciu (CA), Roma Parco de Medici, Rozzano (MI), Surbo (LE) e Torino.

Una riapertura attesa per mesi da milioni di appassionati del grande schermo sparsi per l’Italia, dopo un lockdown che non è riuscito, infatti, a scalfire la passione degli italiani per la sala cinematografica, come confermato dalla recente ricerca condotta dall’agenzia di entertainment marketing QMI, secondo cui il 37% degli spettatori ha messo il cinema al primo posto tra le attività da riprendere dopo lo stop causato dalla diffusione del Covid-19.

A questo proposito, il circuito si è già impegnato nel mettere a punto tutti i protocolli di sicurezza (già operativi nei 4 cinema aperti da giugno), nel formare adeguatamente il personale per garantire il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti del cinema vengono regolarmente igienizzati e le sale sono pulite al termine di ogni spettacolo. Agli spettatori viene chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, ad esclusione della sala, dove possono godersi il film consumando, come sempre, i loro popcorn. È possibile acquistare il biglietto anche online, modalità raccomandata da The Space Cinema, per assicurarsi il posto in sala nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. Il nuovo sistema di assegnazione dei posti garantirà il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).

L’offerta estiva di The Space Cinema riparte con una programmazione ricca e variegata, che va incontro ai gusti di tutti, con film per bambini e per tutta la famiglia, film d’autore, animazione e capolavori del passato tra cui, per il ciclo Back on The Big Screen, Shining e Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Non mancheranno nemmeno le nuove uscite: il 19 agosto arriva Onward, il nuovo film d’animazione targato Disney-Pixar, mentre il 26 agosto è un giorno che tutti i fan di Christopher Nolan hanno già cerchiato sull’agenda, il giorno in cui uscirà Tenet, in anteprima rispetto agli USA; dove invece è stata rimandata l’uscita.

Per l’acquisto dei biglietti basterà accedere sull’app o visitare il sito ufficiale al seguente link