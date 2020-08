Renza Castelli online con il brano “Sai che c’è”

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Sai che c’è”, secondo singolo di Renza Castelli estratto dal nuovo album della cantautrice toscana

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Sai che c’è” (etichetta discografica Candle Studio Srl, distribuzione Artist First), secondo singolo di Renza Castelli estratto dal nuovo album della cantautrice toscana che uscirà in inverno.

Renza Castelli racconta così il nuovo brano, scritto dalla stessa cantautrice toscana insieme a Fabrizio Campanelli: “ ‘Sai che c’è è una risposta a una domanda mai fatta, a un sogno che insegue la realtà, alla trama di un gioco che non si rivela perché non riusciamo a dire ciò che vorremmo, perché non riusciamo ad aprirci per paura di sentirci deboli, anche con un semplice “rimani!”. Bisogna trovare il coraggio e uscire dal “non detto”, perché solo rischiando possiamo condurci verso risposte sorprendenti che diventano realtà.”

BIOGRAFIA

Renza Castelli nasce a Pietrasanta (Lucca) il 14 agosto 1989. Nei sogni del papà il desiderio più grande è che la figlia possa esprimersi con la voce e fa sotterrare il cordone in giardino, sotto una rosa perché – “così almeno avrà una bella voce e canterà” – pensa. Si avvicina alla musica intraprendendo lo studio della chitarra classica e successivamente lo studio del canto con un approccio principalmente incentrato sul jazz. Parallelamente si dedica al canto moderno presso l’accademia “La Voce” partecipando anche a numerosi seminari di formazione. L’ attività concertistica inizia in giovane età, in veste di chitarrista e cantante, evolvendosi nel tempo con la partecipazione a diversi progetti e formazioni fra cui spicca la partecipazione all’Acoustic Guitar meeting di Sarzana, selezionata tra gli artisti del territorio, con la presentazione di un brano inedito eseguito chitarra e voce con arrangiamento per gruppo vocale. Nel 2016 partecipa in qualità di cantautrice alla selezione per i l concorso “New sound of acoustic music” che la porta alla finale a Cremona Mondo Musica e all’esibizione sul main stage dell’Acoustic Guitar meeting per “Eastman Guitars”. Nel 2017 è finalista al Tour Music Fest e vincitrice del Premio Mogol, direttamente consegnato dal Maestro, che include anche la borsa di studio per frequentare i corsi della sua Accademia CET. Nel 2018 partecipa alle selezioni e diventa uno dei concorrenti della dodicesima edizione di X-Factor Italia, arrivando fino alla puntata dell’inedito con il brano “Cielo inglese” firmato da Bungaro, Cesare Chiodo e Rachele. Attualmente, oltre all’attività concertistica che la vede partecipe in numerose collaborazioni ed esibizioni in tutta Italia, è al lavoro in studio per la realizzazione del suo primo album che include i due singoli: “La libertà”, uscito poche settimane fa con il videoclip (GUARDA VIDEO) e “Sai che c’è”.

