ReGeneration Festival a Boboli: aperte le prenotazioni

Aperte le prenotazioni per i biglietti gratuiti al ReGeneration Festival che si terrà dal 26 al 29 agosto nel Giardino di Boboli a Firenze

Da lunedì 17 agosto si potranno prenotare i biglietti gratuiti al ReGeneration Festival su i siti di New Generation Festival (newgenerationfestival.org/it/booking) e delle Gallerie degli Uffizi (uffizi.it). Posti riservati saranno dati in omaggio al personale sanitario ed a quanti hanno operato in prima linea in questo stato d’emergenza.

Quattro serate a ingresso libero per 500 ospiti rese possibili dalle Gallerie degli Uffizi, che accolgono l’iniziativa al Giardino di Boboli, con il Grande Palco allestito al Prato delle Colonne dal 26 al 29 agosto.

Un programma senza precedenti di opera, di musica, opera, concerti sinfonici, jazz e cameristici che potrà essere seguito anche in diretta streaming su i canali YouTube e Facebook delle Gallerie degli Uffizi.

Ma non solo, ci saranno anche altri appuntamenti in città: il 26 agosto alle 18:30 il Violinista Charlie Siem suonerà dal balcone cerimoniale di Palazzo Vecchio; a Palazzo Corsini durante il giorno per i piccoli e, a tarda notte, due serate di musica e dj set alla Manifattura Tabacchi.

L’edizione speciale di questo ReGeneration Festival è un dono alla città di Firenze fortemente voluto dai giovani produttori inglesi Maximilian Fane, Roger Granville e Frankie Parham del New Generation Festival, che ogni anno promuove e organizza la rassegna musicale fiorentina per sostenere giovani talenti internazionali.

Quest’anno la collaborazione con le Gallerie degli Uffizi si avvale di un valore aggiunto: il desiderio di rilanciare un settore gravemente colpito dalla pandemia, quello della cultura e in particolare dello spettacolo dal vivo, con tutto il suo comparto di artisti, lavoratori e maestranze.

Un’iniziativa alla quale hanno aderito con entusiasmo molte altre istituzioni cittadine e soggetti operanti nel settore culturale come la Fondazione Mascarade Opera, la Corsini.Events Group, partner operativo del Festival, oltre a generosi donatori internazionali che hanno dimostrato di avere a cuore la musica, l’arte e il progetto culturale alla base di questa iniziativa.

Entusiastica è stata anche la risposta delle istituzioni musicali del territorio fiorentino che hanno deciso di aderire al programma e di prestare il proprio contributo artistico, grazie anche alla collaborazione di Neri Torrigiani, dal Maggio Musicale Fiorentino al Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”, dalla Scuola di Musica di Fiesole all’Accademia Musicale Chigiana e l’Associazione Musica con le Ali insieme ad artisti come il regista Edoardo Zucchetti, l’Associazione Artiglieria, la regista Teodora Pampaloni .

L’ampiezza del luogo consentirà un allestimento della platea nel rispetto delle normative anti-Covid e per un numero massimo di 500 spettatori a serata. L’ingresso è da Piazza Pitti, in orario serale diverso per ciascuno spettacolo. Biglietto gratuito, fino ad esaurimento posti, con obbligo di prenotazione.

THE ReGENERATION FESTIVAL

26 – 29 AGOSTO 2020

FIRENZE GIARDINO DI BOBOLI

info@newgenerationfestival.org

www.newgenerationfestival.org

PER PRENOTAZIONE

Da lunedì 17 agosto

https://newgenerationfestival.org/it/booking

https://www.uffizi.it