Niu Nai, il gatto con gli occhi diversi star del web

Lo sguardo ipnotico di Niu Nai, il gatto nero con gli occhi di colore diverso: la curiosa caratteristica a causa di una rara condizione genetica chiamata eterocromia

Il suo nome significa “latte” in mandarino, ma l’unica parte bianca del suo corpo è un piccolo cespuglio sotto il mento, in mezzo ad un palla di pelo corvino. Lei è Niu Nai, un gatto nero tra i più popolari di Instagram e Weibo. La sua caratteristica principale, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono gli occhi.

A causa dell’eterocromia ha sviluppato le iridi di colore diverso: una blu, l’altra gialla. Chiamata anche Milky, Niu Nai ha poco più di 4 anni e vive in Cina con la sua mamma umana Clare Zheng.

Rara condizione che si verifica anche negli esseri umani (vedi David Bowie), l’eterocromia non influisce sulla vista e non è considerata un problema medico.