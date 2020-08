Estrazione Superenalotto 15 agosto posticipata al 17

Estrazione Superenalotto del 15 agosto posticipata a lunedì 17 agosto per la Festività del Ferragosto: la prossima settimana quattro estrazioni

Non si è tenuta l’estrazione Superenalotto di sabato 15 agosto a causa della Festività del Ferragosto. Il concorso numero 80 del popolare gioco è stato infatti posticipato a lunedì 17 agosto.

Di conseguenza la prossima settimana ci saranno ben quattro estrazioni del Superenalotto: in palio oltre 26 milioni di euro per il 6. A quella di lunedì, che recupera l’estrazione del 15 agosto, si aggiungono infatti quelle di martedì 18 agosto (concorso n°81), giovedì 20 agosto (concorso n°82) e sabato 22 agosto (concorso n°83).

Nell’ultima estrazione di giovedì 13 agosto, grazie alla sestina vincente (4-5-49-57-66-75, numero Jolly 36, Numero Superstar 77), le vincite maggiori sono state realizzate dai punti 4 Stella.

Come si gioca al Superenalotto

Giocare a SuperEnalotto è facile e veloce.

Tutto ciò che dovrai fare è:

Scegliere almeno 6 numeri compresi tra 1 e 90, al costo di 1€. Convalidare la giocata.

Puoi giocare tutti i numeri che vuoi e fino ad un massimo di 27.132 combinazioni.

È anche possibile giocare in abbonamento, convalidando le tue giocate per almeno 2 concorsi e fino ad un massimo di 15 concorsi con un semplice click.

Inoltre per aumentare le tue probabilità di vincita a SuperEnalotto puoi aggiungere il numero SuperStar al costo di soli 0,50€ in più per ogni combinazione SuperEnalotto. Puoi decidere se abbinare il SuperStar ad una sola combinazione o a tutte quelle giocate.

Il numero SuperStar è un numero compreso tra 1 e 90 e se è estratto, vinci sempre: moltiplichi le tue vincite SuperEnalotto fino a 100 volte e vinci anche se fai 1 e 0.

Perché giocare al SuperEnalotto?