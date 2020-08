Coppia di leoni soppressa allo zoo di Los Angeles

Inseparabile coppia di leoni anziani soppressa allo zoo di Los Angeles: i due esemplari avevano diversi problemi di salute legati all’età avanzata

Inseparabili nella vita e nella morte. Lo zoo di Los Angeles ha preso la difficile decisione di sopprimere una coppia di leoni anziani, la cui salute era in grave declino e le malattie legate all’età avanzata avevano ridotto la loro qualità di vita.

Hubert e Kalisa, entrambi di 21 anni, avevano superato di gran lunga la loro normale prospettiva di vita, di norma dai 14 ai 17 anni. La struttura, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha scelto di praticare l’eutanasia su entrambi, in modo da non far rimanere solo e malato nessuno dei due.

I due leoni si sono conosciuti al Woodland Park Zoo di Seattle, prima di essere trasferiti a Los Angeles nel 2014. Dal loro primo incontro, non si sono mai lasciati.

“Questa è una perdita molto dura per il nostro zoo”, ha dichiarato Alisa Behar, curatrice dei mammiferi della struttura. “Non puoi pensare a Hubert senza pensare alla sua compagna, Kalisa: sono stati una coppia inseparabile per anni”.