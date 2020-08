RC auto: più è vecchia la macchina più si spende

I premi RC Auto aumentano con l’anzianità del mezzo. Sostituendo una macchina vecchia con una nuova si possono risparmiare fino a 1700€ in 10 anni

L’ACI, nel suo rapporto “I veicoli coinvolti in incidente stradale”, evidenzia come all’aumentare dell’anzianità dell’auto aumentino anche gli incidenti.

Una macchina con 10 anni o più presenta una frequenza di incidenti per milione di chilometro percorso superiore al triplo di un’auto nuova (1,25 rispetto a 0,37).

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per capire quanto questa differenza di incidentalità si rifletta sui prezzi dell’RC Auto.

In ogni classe di Bonus-Malus, il premio assicurativo aumenta proporzionalmente all’età dell’auto;

La differenza fra il premio assicurativo di un’auto nuova e quello di un’auto con 10 anni o più di vita cresce all’aumentare della classe di Bonus-Malus, passando dai 77€/anno in classe prima ai 426€/anno in classe 14. Questo significa che a parità di altri fattori un consumatore che assicura un’auto vecchia paga per l’RC auto un premio assicurativo RC Auto significativamente più alto rispetto ad un veicolo nuovo.

Segugio.it ha quindi effettuato una simulazione per capire quanto si possa risparmiare in un arco temporale di 10 anni sostituendo una macchina vecchia con una nuova.

Un consumatore che sostituisca un’auto di 10 o più anni con una nuova in Classe 14 spenderà nei 10 anni successivi circa 1700€ in meno di RC Auto.

La stessa simulazione, effettuata per tutti i capoluoghi di Regione italiani, evidenzia che il risparmio in 10 anni è superiore nelle aree territoriali dove i premi assicurativi sono più alti e nei grandi nuclei urbani, con punte di 2870€ a Bari e 2620€ a Napoli. A Roma il risparmio si attesta attorno ai 2450€.

“É diffusa la convinzione che circolare con un’auto vecchia sia un modo per risparmiare – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it. In realtà, per quanto riguarda l’RC Auto, il risparmio lo si ottiene sostituendo un mezzo vecchio con uno nuovo. Nella valutazione se cambiare auto o meno è importante quindi tenere conto anche dei benefici sui costi dell’RC Auto, oltre che alla maggior sicurezza ed affidabilità che un mezzo nuovo può garantire”.