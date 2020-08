Incontinentia pigmenti e Covid-19: indagine al via

Covid-19: indagine epidemiologica su pazienti con Incontinentia pigmenti. Lo scopo è valutare l’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2

La biobanca Incontinentia pigmenti genetic biobank (Ipgb) dell’Istituto di genetica e biofisica del Cnr, in collaborazione con l’associazione italiana “Incontinentia pigmenti” (Ipassi Onlus), lancia il survey “Ip-Covid-19” per raccogliere informazioni sullo stato di salute relativamente ai sintomi da Covid-19 in pazienti con questa patologia.

Scopo del survey è valutare l’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 su pazienti affetti da questa patologia rara, e promuovere uno studio sulla correlazione tra le due malattie entrambe associate ad una comune risposta infiammatoria. I risultati ottenuti potranno fornire un contributo immediato alla comunità scientifica per identificare una diversa sensibilità al Covid-19 in pazienti con Incontinentia pigmenti, in grado di suggerire nuove strategie terapeutiche per combattere il virus.

Approvato dal Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs, il survey sarà disponibile in italiano, spagnolo e francese, in modo che tutti pazienti di varie nazionalità possano partecipare alla ricerca.

I dati raccolti saranno conservati nel pieno rispetto della regolamentazione GDPR 679/2016, usufruendo di metodologie e procedure della biobanca Ipgb, e verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente progetto.