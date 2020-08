Furbetti bonus Inps, il M5s deferisce Marco Rizzone

È Marco Rizzone il “furbetto” del Movimento 5 stelle che ha chiesto e ottenuto il bonus Inps da 600 euro. Crimi: “Deferito a probiviri”

A pochi minuti dall’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, alla Camera, spunta il nome del ‘furbetto’ M5s che ha chiesto il discusso bonus Covid: si tratta di Marco Rizzone. “In relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione“. Lo dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. Marco Rizzone è eletto in Liguria, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

