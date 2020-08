Dardust lancia il progetto DRD e “Defuera”

Dardust lancia il progetto DRD e il singolo “Defuera” con Ghali, Marracash e Madame. Online sulle piattaforme digitali anche il videoclip

Dario Faini, in arte Dardust, lancia il progetto DRD e con questo nome pubblica “Defuera”. Il nuovo singolo vede la partecipazione di Ghali, Madame e Marracash. Online anche il videoclip ufficiale diretto da Younuts! e bendo.

Faini, dopo i successi personali e quelli in hit globali (Soldi di Mahmood ne è la prova), torna differenziando il suo lavoro. Da un lato Dardust e il percorso pianistico, dall’altro Drd dedicato al mondo della produzione più pop. Si tratta di una vera e propria rinascita che parte forte con “Defuera”, un pezzo dalle sonorità latineggianti (ma non troppo) fuse all’universo più urban.

Per la prima volta, Ghali e Marracash rappano nello stesso pezzo. Madame, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), fa da ciliegina sulla torta con la sua voce delicata, che crea il contrasto perfetto tra una strofa e l’altra. “Defuera” di Dardust, fuori per Island Records, pur non nascendo con l’intenzione di essere un tormentone si candida a perfetta colonna sonora dell’estate.