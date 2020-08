Previsioni meteo 13 agosto: bollino rosso in 8 città

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 13 agosto 2020: caldo africano sull’Italiano, temperature oltre la media e 8 città da bollino rosso

Il grande caldo non molla la presa sull’Italia in questi giorni che precedono il Ferragosto. Sulla Penisola, come annunciato, le temperature si sono portate oltre le medie stagionali e resteranno invariate anche nel corso del prossimo weekend. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi saranno 8 le città da bollino rosso: Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni il caldo tenderà ad aumentare sulle regioni meridionali dove i cieli risulteranno sereni. Discorso diverso al Nord, che sarà interessato invece dall’afflusso di aria più instabile con piogge e temporali.

Intanto per oggi, giovedì 13 agosto 2020, al Nord Italia tempo instabile fin dal mattino con piogge e temporali specie su Nord-Est e settori alpini. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di instabilità con acquazzoni su Alpi, prealpi e alte pianure, più asciutto altrove.

Tempo asciutto al mattino al Centro Italia con locali addensamenti lungo il Tirreno ma senza fenomeni. Nuvolosità in transito tra pomeriggio e sera su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto.

In Toscana nubi sparse al mattino lungo le coste ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Tempo asciutto anche al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi per nuvolosità medio-alta in transito. Ampie schiarite in serata.

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni meridionali mentre qualche addensamento in più interesserà le zone interne al pomeriggio con isolate e brevi piogge. Tempo stabile in serata con ampi spazi di sereno.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con isolati temporali o acquazzoni sui rilievi interni. Ampie schiarite in serata e nottata.

Temperature stazionarie o in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.